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У Луцьку через негоду дерево впало на припарковану автівку

У Луцьку через негоду дерево впало на припарковану автівку
У Луцьку негода повалила дерево на припаркований автомобіль.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Сергій Мельничук.

У коментарях під дописом чоловік зазначає, що інцидент трапився у дворі будинку на вулиці Кравчука, 24 неподалік дитсадка.

Зауважимо, що вночі у Луцьку вирувала негода – йшов дощ і був сильний вітер. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

У Луцьку через негоду дерево впало на припарковану автівку
У Луцьку через негоду дерево впало на припарковану автівку

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Теги: авто, дерево, негода, Луцьк
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Коментарі 2
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