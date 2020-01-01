У Луцьку через негоду дерево впало на припарковану автівку





Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Сергій Мельничук.



У коментарях під дописом чоловік зазначає, що інцидент трапився у дворі будинку на вулиці Кравчука, 24 неподалік дитсадка.



Зауважимо, що вночі у Луцьку вирувала негода – йшов дощ і був сильний вітер. На щастя, ніхто з людей не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку негода повалила дерево на припаркований автомобіль.Про це на своїй сторінці у facebook повідомивУ коментарях під дописом чоловік зазначає, що інцидент трапився у дворі будинку на вулиці Кравчука, 24 неподалік дитсадка.Зауважимо, що вночі у Луцьку вирувала негода – йшов дощ і був сильний вітер. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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