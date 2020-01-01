Учасником смертельної ДТП на перехресті Гнідавська–Потебні був чоловік речниці поліції Волині

Увечері 27 вересня на перехресті вулиць Гнідавська і Потебні у Луцьку. За кермом одного з двох автомобілів-учасників ДТП був чоловік керівниці сектору комунікації Головного управління Нацполіції у Волинській областіПро цестало відомо з власних джерел.Сама Ольга Бузулук перебувала у автомобілі на пасажирському сидінні. Утім ситуацію речниця патрульних поки не коментує, зауваживши лише, що триває слідство, яке, за її словами, буде неупередженим.Нагадаємо, приблизно о 22:30 27 вересня трапилася ДТП за участі двох автомобілів – Volkswagen Passat та Infiniti QX 50. Роман Бузулук був за кермом останнього.Пасажирку Volkswagen Passat забрала карета швидкої медичної допомоги, але, на жаль, під час доставлення до лікарні остання померла. Жінці було 47 років. Вона їхала у автомобілі разом зі своїм чоловіком.За інформацією сектору комунікації поліції області, вже відомо, що один з водіїв був нетверезим. Як повідомляють джерела видання та очевидці події, йдеться про Романа Бузулука.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Слідство триває.