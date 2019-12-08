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Лікар луцького пологового будинку займався сутенерством і продавав наркотики

Лікар луцького пологового будинку займався сутенерством і продавав наркотики
В обласному центрі Волині лікар «Луцького клінічного пологового будинку» займався сутенерством, підшуковуючи повіям клієнтів на вулиці Рівненській. Також чоловік, окрім сутенерства, займався продажем амфетаміну.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, під час суду встановили, що з 29 січня по 15 квітня обвинувачений, який працює лікарем в КП «Луцький клінічний пологовий будинок», займався сутенерством. Зокрема, чоловік підшуковував повіям клієнтів на вулиці Рівненській, поблизу зупинки громадського транспорту «Берізка», а також організовував зустрічі з клієнтами у саунах та готелях. За свої послуги сутенер брав 200 гривень, натомість повії отримували по 800.

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Проте сутенерством лікар пологового будинку не обмежився, також він продавав амфетамін.

Відзначимо, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. При укладанні угоди до уваги взяли те, що обвинувачений переніс низку операцій та хворіє важкою формою цукрового діабету.

Відтак, суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.

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Теги: лікар, пологовий, сутенерство, суд
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