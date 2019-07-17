Хабар мера, депутата і землевпорядника у Камені-Каширському: чи взяли їх під варту

24 вересня цього року міського голову Каменя-Каширського, місцевого депутата та спеціаліста-землевпорядника викрили під час одержання ниминеправомірної вигоди в сумі 4000 доларів США від забудовника.26 вересня у Луцькому міськрайонному суді кожному з підозрюваних обирали міру запобіжного заходу, утім – жодного не взяли під варту, про що свідчать ухвали суду.Нагадаємо, у 4 тисячі доларів голова ради, обранець громади й чиновникУ всіх трьох випадках суд, зважаючи на позитивну характеристику підозрюваних та їхні проблеми зі здоров’ям, обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце проживання за строком на 2 місяці, тобто до 26 листопада 2020 року включно.