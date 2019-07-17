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Хабар мера, депутата і землевпорядника у Камені-Каширському: чи взяли їх під варту

Хабар мера, депутата і землевпорядника у Камені-Каширському: чи взяли їх під варту
24 вересня цього року міського голову Каменя-Каширського, місцевого депутата та спеціаліста-землевпорядника викрили під час одержання ними
неправомірної вигоди в сумі 4000 доларів США від забудовника.

26 вересня у Луцькому міськрайонному суді кожному з підозрюваних обирали міру запобіжного заходу, утім – жодного не взяли під варту, про що свідчать ухвали суду.

Нагадаємо, у 4 тисячі доларів голова ради, обранець громади й чиновник оцінили сприяння у виділенні земельної ділянки для будівництва багатоквартирного будинку.

У всіх трьох випадках суд, зважаючи на позитивну характеристику підозрюваних та їхні проблеми зі здоров’ям, обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце проживання за строком на 2 місяці, тобто до 26 листопада 2020 року включно.

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Теги: мер, хабар, міський голова, землевпорядник, Камінь-Каширський, запобіжний захід
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Коментарі 1
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Самий гуманий суд. Піймали хабарника. Ой ти ж такий хорошенький, і отримав проблеми з здоровям через хабар, посиди вдома, полікуйся. Як одужаєш то всі й забудуть, приходь далі брати хабарі і мені, судді не забудь подяку принести.
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