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Рік після трагедії: того, хто на смерть збив 18-річного хлопця у Чарукові, так і не знайшли

Рік після трагедії: того, хто на смерть збив 18-річного хлопця у Чарукові, так і не знайшли
30 вересня цього року минає рік відтоді, як на автодорозі сполученням Луцьк–Горохів» у селі Чаруків автомобіль збив на смерть перехожого, 18-річного місцевого жителя. Водія-втікача, через якого загинув хлопець, поліція досі не знайшла.

Про це стало відомо з відповіді слідчого управління поліції Волині на запит Інформаційного агентства ВолиньPost.

Нагадаємо, трагедія сталася у ніч на 30 вересня 2019 року. Хлопець помер на місці.

Ще восени 2019 року слідчі за фактом летальної ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Наразі ж у поліції відповіли, що «тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення».

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Теги: Чаруків, ДТП, аварія, смерть, 18-річний хлопець, кримінал
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