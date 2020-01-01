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Смертельна «п’яна» аварія на перехресті Гнідавська-Потебні: у чоловіка речниці поліції Волині взяли кров лише через 6 годин

Смертельна «п’яна» аварія на перехресті Гнідавська-Потебні: у чоловіка речниці поліції Волині взяли кров лише через 6 годин
Розповіли деталі моторошної аварії у Луцьку на перехресті Гнідавська-Потебні.

Про це йшлося у вівторок, 29 вересня, під час брифінгу в ГУНП у Волинській області.

Начальник слідчого управління Олександр Климовський нагадав, що 27 вересня на перехресті Гнідавська-Потебні трапилася ДТП.

Встановили, що обидва водії допустили порушення ПДР.

Водій автомобіля Volkswagen Passat, здійснюючи маневр повороту ліворуч, виїхав на зусрічну смугу. Натомість водій автомобіля Infiniti QX 50 (чоловік речниці поліції області Ольги Бузулук Роман Бузулук) в стані алкогольного сп‘яніння врізався в інше авто. У водія Infiniti виявилм 0,36 проміле алкоголю в крові. Кров на аналізи взяли о 4 ранку примусово (через 6 годин після зіткнення).

"Процедура примусового відібрання вимагає певні дії, зокрема внесення даних в ЄРДР, отримання дозволу і процесуального керівника. Тому тест на алкосп‘яніння провели лише через 6 годин. Водій Infiniti не погоджувався, - сказав Климовський.

Натомість достеменно відповісти, чи перевіряли Ольгу Бузулук на алкоголь, начальник слідчого управління відповісти не міг.

"Здається, тест вона проходила. Не можу достеменно сказати, бо потерпілих доставили в лікарню. Ми не робимо акцент на свідках, нас цікавили водії", - зазначив Климовський.
Смертельна «п’яна» аварія на перехресті Гнідавська-Потебні: у чоловіка речниці поліції Волині взяли кров лише через 6 годин


Нагадаємо, внаслідок аварії травмулалися троє людей, 47-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Passat померла у кареті швидкої медичної допомоги.

На момент аварії покази свідків різнилися, тож нікого не затримали.

Станом на сьогодні дослідили авто, встановили очевидців, серед яких є людина, що бачила ДТП повністю, із нею провели слідчий експеримент.

До того ж, знайшли відео, де видно, із якою швидкісю рухався автомобіль Infiniti - не менше 120 кілометрів за годину.

У поліції підтвердили, що речниця патрульної поліції Ольга Бузулук була пасажиром. Авто ж належить її матері.

Станом на 29 вересня Ольгу Бузулук від виконання обов‘язків не відсторонили. Станом на сьогодні вона перебуває на лікарняному.

Сама речниця поліції області Ольга Бузулук Інформаційному агентству ВолиньPost теж прокоментувала трагічну подію. Її слова подаємо буз змін та правок.

«Я справді була в автомобілі, яким у стані сп’яніння керував мій чоловік.

Окрім того, він рухався зі значним перевищенням швидкості, однак я не могла вплинути на його протиправні дії.

Наступного ж дня я надала правдиві свідчення з приводу аварії і всіляко сприяю слідству в розслідуванні причин ДТП та жодним чином не захищаю чоловіка.

Я завжди була, є і буду на боці Закону, тому що репутація органу, де працюю, і моя особиста репутація є для мене пріоритетом.

Ніколи не сприйму того факту, що мій чоловік керував нетверезим і що це стало однією з причин цієї летальної аварії. Морально мені зараз дуже тяжко.

Висловлюю щирі співчуття рідним загиблої, розумію, яка це непоправна втрата для них.

Прошу представників медіа не спекулювати на моєму сімейному житті та відділяти особисте від професійного».

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Теги: аварія, перехрестя, Ольга Бузулук, Роман Бузулук, трагедія, загибель, поліція, Луцьк
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