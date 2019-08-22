Розповіли про стан потерпілих у «п'яній» аварії на перехресті Гнідавська-Потебні
Сьогодні, 14:41
В аварії, що сталася 27 вересня у Луцьку на перехресті Гнідавська-Потебні, постраждало троє людей. Одна з них - 47-річна жінка - від отриманих травм померла.
Про це йшлося у вівторок, 29 вересня, під час брифінгу в ГУНП.
Начальник слідчого управління Олександр Климовський повідомив, що речниця поліції Волині Ольга Бузулук, що була пасажиркою Infinity, постраждала найменше.
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У пасажирки автомобіля Volkswagen Passat – підозра на наперелом кісток тазу. «Її стан тяжкий», - сказав Климовський.
47-річна дружина водія Volkswagen Passat померла від отриманих травм у кареті швидкої допомоги.
Зауважимо, що станом на 29 вересня винуватця аварії не затримали.
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Про це йшлося у вівторок, 29 вересня, під час брифінгу в ГУНП.
Начальник слідчого управління Олександр Климовський повідомив, що речниця поліції Волині Ольга Бузулук, що була пасажиркою Infinity, постраждала найменше.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Смертельна «п’яна» аварія на перехресті Гнідавська-Потебні: у чоловіка речниці поліції Волині взяли кров лише через 6 годин
У пасажирки автомобіля Volkswagen Passat – підозра на наперелом кісток тазу. «Її стан тяжкий», - сказав Климовський.
47-річна дружина водія Volkswagen Passat померла від отриманих травм у кареті швидкої допомоги.
Зауважимо, що станом на 29 вересня винуватця аварії не затримали.
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