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Розповіли про стан потерпілих у «п'яній» аварії на перехресті Гнідавська-Потебні

Розповіли про стан потерпілих у «п'яній» аварії на перехресті Гнідавська-Потебні
В аварії, що сталася 27 вересня у Луцьку на перехресті Гнідавська-Потебні, постраждало троє людей. Одна з них - 47-річна жінка - від отриманих травм померла.

Про це йшлося у вівторок, 29 вересня, під час брифінгу в ГУНП.

Начальник слідчого управління Олександр Климовський повідомив, що речниця поліції Волині Ольга Бузулук, що була пасажиркою Infinity, постраждала найменше.

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У пасажирки автомобіля Volkswagen Passat – підозра на наперелом кісток тазу. «Її стан тяжкий», - сказав Климовський.

47-річна дружина водія Volkswagen Passat померла від отриманих травм у кареті швидкої допомоги.

Зауважимо, що станом на 29 вересня винуватця аварії не затримали.

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Теги: аварія, Луцьк, Гнідавська, Потебні, Ольга Бузулук
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