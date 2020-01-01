У Волинській обласній інфекційній лікарні немає місць для кисневозалежних хворих на COVID-19





Директор лікарні Руслан Морочковський розповів, що нині у закладі є 15 ліжкомісць із перебійною подачею кисню. Станом на 29 вересня усі вони зайняті. Недужих, які потребують кисневої терапії медзаклад прийняти поки не може - повідомляє



Загалом в медзакладах області діють 450 кисневих точок. Зі слів виконувачки обов'язків начальника обласного управління охорони здоров'я Людмили Тимощук, цього замало. Нині усі лікарні на Волині потребують додаткових ліжкомісць із перебійною подачею кисню: "Інфекція стала агресивнішою. Перебіг її стає важчим, тому все більше пацієнтів потребує стаціонарної допомоги".



Щоб на 80% забезпечити заклади області можливістю надавати кисневу терапію, потрібно 21 мільйон гривень, каже Людмила Тимощук. Зараз у частині лікарень встановлюють додаткові кисневі точки.



"Монтажні роботи проводяться у Луцькому районі, у Нововолинській, у Любомльській лікарні, у Ковельському МТМО, Володимир-Волинський закінчує. Маневичі – на стадії розробки. Ківерці шукають спонсорів, якщо не підуть кошти", - каже т. в.о. начальника управління охорони здоров’я ОДА.



В обласній клінічній лікарні лишилося 10 вільних кисневих точок. 76 місць для пацієнтів з коронавірусом - зайняті. Є ще майже сотня, каже керівник лікарні Олександр Дудар. З його слів нині усі кисневі точки лікарні максимально завантажені.



"Ми не можемо собі дозволити класти пацієнтів на ліжка, які не забезпечені киснем, оскільки ми приймаємо найважчих пацієнтів із пневмоніями і вони у секунду можуть з кисненезалежних стати киснезалежними. 55 пацієнтів на сьогодні у нас киснезалежні", - розповів Олександр Дудар.



Зараз у лікарнях області є 1058 ліжок для пацієнтів, хворих на COVID-19. Зі слів керівниці обласного управління охорони здоров’я Людмили Тимощук, майже половина з них - зайняті. Орієнтовно на 90 % заповнені місця в обласній інфекційній лікарні.



У Луцьку цієї доби лабораторно підтвердили 44 випадки коронавірусної хвороби. Як розповів у програмі "Сьогодні. Головне" на Суспільному начальник міського управління освіти Володимир Лотвін, за останній тиждень збільшилася також кількість спалахів хвороби у трудових колективах.



"Є випадки практично в будь-яких установах, закладах: приватних, державних. Багато захворювань серед медичних працівників. Як правило, більше це молодший, середній персонал. Заклади освіти, державні структури. І навіть серед пенсіонерів і непрацюючих є випадки", - розповів Володимир Лотвін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній інфекційній лікарні немає вільних місць, куди б можна було госпіталізувати кисневозалежних хворих на коронавірус.Директор лікарнірозповів, що нині у закладі є 15 ліжкомісць із перебійною подачею кисню. Станом на 29 вересня усі вони зайняті. Недужих, які потребують кисневої терапії медзаклад прийняти поки не може - повідомляє Суспільне. Загалом в медзакладах області діють 450 кисневих точок. Зі слів виконувачки обов'язків начальника обласного управління охорони здоров'я Людмили Тимощук, цього замало. Нині усі лікарні на Волині потребують додаткових ліжкомісць із перебійною подачею кисню: "Інфекція стала агресивнішою. Перебіг її стає важчим, тому все більше пацієнтів потребує стаціонарної допомоги".Щоб на 80% забезпечити заклади області можливістю надавати кисневу терапію, потрібно 21 мільйон гривень, каже. Зараз у частині лікарень встановлюють додаткові кисневі точки."Монтажні роботи проводяться у Луцькому районі, у Нововолинській, у Любомльській лікарні, у Ковельському МТМО, Володимир-Волинський закінчує. Маневичі – на стадії розробки. Ківерці шукають спонсорів, якщо не підуть кошти", - каже т. в.о. начальника управління охорони здоров’я ОДА.В обласній клінічній лікарні лишилося 10 вільних кисневих точок. 76 місць для пацієнтів з коронавірусом - зайняті. Є ще майже сотня, каже керівник лікарні Олександр Дудар. З його слів нині усі кисневі точки лікарні максимально завантажені."Ми не можемо собі дозволити класти пацієнтів на ліжка, які не забезпечені киснем, оскільки ми приймаємо найважчих пацієнтів із пневмоніями і вони у секунду можуть з кисненезалежних стати киснезалежними. 55 пацієнтів на сьогодні у нас киснезалежні", - розповів Олександр Дудар.Зараз у лікарнях області є 1058 ліжок для пацієнтів, хворих на COVID-19. Зі слів керівниці обласного управління охорони здоров’я Людмили Тимощук, майже половина з них - зайняті. Орієнтовно на 90 % заповнені місця в обласній інфекційній лікарні.У Луцьку цієї доби лабораторно підтвердили 44 випадки коронавірусної хвороби. Як розповів у програмі "Сьогодні. Головне" на Суспільному начальник міського управління освіти Володимир Лотвін, за останній тиждень збільшилася також кількість спалахів хвороби у трудових колективах."Є випадки практично в будь-яких установах, закладах: приватних, державних. Багато захворювань серед медичних працівників. Як правило, більше це молодший, середній персонал. Заклади освіти, державні структури. І навіть серед пенсіонерів і непрацюючих є випадки", - розповів Володимир Лотвін.

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