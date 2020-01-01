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Звернувся Михаїл: у Луцьку встановлять ще один пам’ятник

Звернувся Михаїл: у Луцьку встановлять ще один пам’ятник
У Луцьку встановлять пам’ятник Архангелу хоронителю.

Про це йшлося у середу, 30 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Так, у міську раду, зважаючи на прохання вірян, звернувся митрополит Луцький і Волинський Михаїл з проханням надати дозвіл на розроблення, погодження і встановлення пам’ятника Архангелу хоронителю.

Планують встановити монумент на перетині вулиць Градний Узвіз та Лесі Українки у Луцьку. Також у зверненні зазначено, що кошти на спорудження пам’ятника збиратиме громада. Кращий проєкт оберуть за допомогою конкурсу.

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Теги: владика, Михаїл, пам'ятник, Луцьк, Архангел хоронитель
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