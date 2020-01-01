Освітяни Волині отримали державні нагороди та премії. ФОТО
Сьогодні, 18:02
Волинських освітян привітали із професійним святом представники обласної влади.
Сьогодні, 30 вересня 2020-го року, у стінах головної адмінбудівлі Волині відбулися урочистості з нагоди Дня працівника освіти, яке відначають у першу неділю жовтня. Цьогоріч свято випало на 4 жовтня, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Вітали педагогів голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко та голова обласної ради Ірина Вахович.
Хоч карантин вніс свої корективи у відзначення Дня працівника освіти, в області з нагоди свята вирішили у вузькому колі нагородити кращих із кращих представників цієї професії.
Слід зауважити, що на Волині ряд освітян удостоєні державних нагород, які сьогодні вручив голова ОДА Юрій Погуляйко. Зокрема Указом Президента України присвоєно наступні почесні звання:
- «Народний вчитель України» - Галині Ягенській, учительці біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» кандидату педагогічних наук;
- «Заслужений діяч мистецтв України» - Віталію Охманюку, деканові факультету культури і мистецтв Східноєвропейського національного університет імені Лесі Українки;
- «Заслужений працівник освіти України» - Василю Іллюшку, директорові ліцею с. Колона Павлівської сільської ради, кандидату педагогічних наук;
- «Заслужений працівник культури України» - Любові Ризванюк, художньому керівникові народного художнього колективу ансамблю танцю «Барвінок» закладу позашкільної освіти «Ковельський палац учнівської молоді імені Івана Франка».
Також нагрудним знаком «Відмінник освіти» нагороджено:
- керівника гуртків раннього розвитку дитини Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації Людмилу Волох;
- вчителя інформатики та математики Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – гімназія» м. Горохів Волинської області Віталія Давидюка;
- директора Комунального закладу «Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради» Ігоря Данильчука;
- заступника директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради» Аллу Корнійчук;
- директора Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради Ірину Лозовську;
- вчителя географії Комунального закладу загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей № 1 Іваничівської селищної ради Волинської області» Ларису Лойко;
- методиста Державного професійно-технічного навчального закладу «Луцьке вище професійне училище» Любов Пальчук;
- вчителя початкових класів Комунального закладу загальної середньої освіти «Грядівський ліцей Іваничівської районної ради Волинської області» Людмилу Фем’як.
Своєю чергою Юрій Погуляйко вручив Почесні грамоти обласної державної адміністрації:
- вчителю інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Топільне Рожищенського району Володимиру Герасим’яку;
- вчителю англійської мови Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Наталії Дикій;
- вчителю української мови і літератури навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів–ліцей» № 1 імені Євгена Шабліовського м. Каменя-Каширського Галині Должко;
- вчителю географії Забузького ліцею Рівненської сільської ради Любомльського району Ользі Зубчик;
- вчителю хімії навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» с. Замшани Ратнівського району Інні Курилюк;
- вчителю історії Володимир-Волинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей Володимир-Волинської міської ради Волинської області» Наталії Руденко.
Також оголосили Подяку голови обласної державної адміністрації вчителю української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Оконськ Маневицького району Руслані Якимчук.
Для піднесення ролі та авторитету науковців та педагогів, заохочення кращих науково-педагогічних працівників, які постійно проживають у Волинській області, до творчої, результативної праці з 2012 року в області запроваджено щорічні премії у сфері освіти і науки імені Йосипа Гошовського.
За заслуги у сфері освіти обласною премією нагороджено:
- учителя української мови та літератури Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Волинської обласної ради Олену Васейко;
- учителя української мови та літератури, зарубіжної літератури, директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Мерва Горохівського району Людмилу Гримайло;
- директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В. Липинського с. Затурці Локачинського району Михайла Кушніра;
- учителя математики Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради Ольгу Олійник;
- директора Комунального опорного навчального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 міста Рожище» Леонтія Ткачука;
Також обласною премією імені Йосипа Гошовського за заслуги у сфері науки нагороджено:
- доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Волинського національного університету імені Лесі Українки Оксану Полінкевич;
- доктора технічних наук, професора кафедри прикладної математики та механіки Луцького національного технічного університету Олену Мікуліч.
«Ми дуже хочемо щоб вчителів сприймали не тільки як тих, хто хоче завантажити дітей роботою, а тих хто реально хоче їх розвинути; взяти за руку, привести до успіху і дійсно, надихнути. Ми щиро вдячні владі що є підтримка і мабуть, якби не було такої співпраці - вчителів із владою, із інститутом післядипломної освіти, із громадами, мабуть не було б таких успіхів на ЗНО та на олімпіадах, які має Волинь, – вважає Народний вчитель України Галина Ягенська. - Наше завдання і далі сіяти «розумне, добре, вічне», але нам для цього потрібне здоров’я, підтримка та мудрість. Тож я бажаю всім здоров’я, підтримки і мудрості. Адже сьогодні наше здоров’я залежить від мудрості, а здатність реалізовувати нашу мудрість залежить від нашого здоров’я».
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Сьогодні, 30 вересня 2020-го року, у стінах головної адмінбудівлі Волині відбулися урочистості з нагоди Дня працівника освіти, яке відначають у першу неділю жовтня. Цьогоріч свято випало на 4 жовтня, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Вітали педагогів голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко та голова обласної ради Ірина Вахович.
Хоч карантин вніс свої корективи у відзначення Дня працівника освіти, в області з нагоди свята вирішили у вузькому колі нагородити кращих із кращих представників цієї професії.
Слід зауважити, що на Волині ряд освітян удостоєні державних нагород, які сьогодні вручив голова ОДА Юрій Погуляйко. Зокрема Указом Президента України присвоєно наступні почесні звання:
- «Народний вчитель України» - Галині Ягенській, учительці біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» кандидату педагогічних наук;
- «Заслужений діяч мистецтв України» - Віталію Охманюку, деканові факультету культури і мистецтв Східноєвропейського національного університет імені Лесі Українки;
- «Заслужений працівник освіти України» - Василю Іллюшку, директорові ліцею с. Колона Павлівської сільської ради, кандидату педагогічних наук;
- «Заслужений працівник культури України» - Любові Ризванюк, художньому керівникові народного художнього колективу ансамблю танцю «Барвінок» закладу позашкільної освіти «Ковельський палац учнівської молоді імені Івана Франка».
Також нагрудним знаком «Відмінник освіти» нагороджено:
- керівника гуртків раннього розвитку дитини Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації Людмилу Волох;
- вчителя інформатики та математики Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – гімназія» м. Горохів Волинської області Віталія Давидюка;
- директора Комунального закладу «Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради» Ігоря Данильчука;
- заступника директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради» Аллу Корнійчук;
- директора Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради Ірину Лозовську;
- вчителя географії Комунального закладу загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей № 1 Іваничівської селищної ради Волинської області» Ларису Лойко;
- методиста Державного професійно-технічного навчального закладу «Луцьке вище професійне училище» Любов Пальчук;
- вчителя початкових класів Комунального закладу загальної середньої освіти «Грядівський ліцей Іваничівської районної ради Волинської області» Людмилу Фем’як.
Своєю чергою Юрій Погуляйко вручив Почесні грамоти обласної державної адміністрації:
- вчителю інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Топільне Рожищенського району Володимиру Герасим’яку;
- вчителю англійської мови Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Наталії Дикій;
- вчителю української мови і літератури навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів–ліцей» № 1 імені Євгена Шабліовського м. Каменя-Каширського Галині Должко;
- вчителю географії Забузького ліцею Рівненської сільської ради Любомльського району Ользі Зубчик;
- вчителю хімії навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» с. Замшани Ратнівського району Інні Курилюк;
- вчителю історії Володимир-Волинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей Володимир-Волинської міської ради Волинської області» Наталії Руденко.
Також оголосили Подяку голови обласної державної адміністрації вчителю української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Оконськ Маневицького району Руслані Якимчук.
Для піднесення ролі та авторитету науковців та педагогів, заохочення кращих науково-педагогічних працівників, які постійно проживають у Волинській області, до творчої, результативної праці з 2012 року в області запроваджено щорічні премії у сфері освіти і науки імені Йосипа Гошовського.
За заслуги у сфері освіти обласною премією нагороджено:
- учителя української мови та літератури Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Волинської обласної ради Олену Васейко;
- учителя української мови та літератури, зарубіжної літератури, директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Мерва Горохівського району Людмилу Гримайло;
- директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В. Липинського с. Затурці Локачинського району Михайла Кушніра;
- учителя математики Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради Ольгу Олійник;
- директора Комунального опорного навчального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 міста Рожище» Леонтія Ткачука;
Також обласною премією імені Йосипа Гошовського за заслуги у сфері науки нагороджено:
- доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Волинського національного університету імені Лесі Українки Оксану Полінкевич;
- доктора технічних наук, професора кафедри прикладної математики та механіки Луцького національного технічного університету Олену Мікуліч.
«Ми дуже хочемо щоб вчителів сприймали не тільки як тих, хто хоче завантажити дітей роботою, а тих хто реально хоче їх розвинути; взяти за руку, привести до успіху і дійсно, надихнути. Ми щиро вдячні владі що є підтримка і мабуть, якби не було такої співпраці - вчителів із владою, із інститутом післядипломної освіти, із громадами, мабуть не було б таких успіхів на ЗНО та на олімпіадах, які має Волинь, – вважає Народний вчитель України Галина Ягенська. - Наше завдання і далі сіяти «розумне, добре, вічне», але нам для цього потрібне здоров’я, підтримка та мудрість. Тож я бажаю всім здоров’я, підтримки і мудрості. Адже сьогодні наше здоров’я залежить від мудрості, а здатність реалізовувати нашу мудрість залежить від нашого здоров’я».
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