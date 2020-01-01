Освітяни Волині отримали державні нагороди та премії. ФОТО

Волинських освітян привітали із професійним святом представники обласної влади.Сьогодні, 30 вересня 2020-го року, у стінах головної адмінбудівлі Волині відбулися урочистості з нагоди Дня працівника освіти, яке відначають у першу неділю жовтня. Цьогоріч свято випало на 4 жовтня, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Вітали педагогів голова облдержадміністраціїта голова обласної радиХоч карантин вніс свої корективи у відзначення Дня працівника освіти, в області з нагоди свята вирішили у вузькому колі нагородити кращих із кращих представників цієї професії.Слід зауважити, що на Волині ряд освітян удостоєні державних нагород, які сьогодні вручив голова ОДА Юрій Погуляйко. Зокрема Указом Президента України присвоєно наступні почесні звання:- «Народний вчитель України» -, учительці біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» кандидату педагогічних наук;- «Заслужений діяч мистецтв України» -, деканові факультету культури і мистецтв Східноєвропейського національного університет імені Лесі Українки;- «Заслужений працівник освіти України» -, директорові ліцею с. Колона Павлівської сільської ради, кандидату педагогічних наук;- «Заслужений працівник культури України» -, художньому керівникові народного художнього колективу ансамблю танцю «Барвінок» закладу позашкільної освіти «Ковельський палац учнівської молоді імені Івана Франка».Також нагрудним знаком «Відмінник освіти» нагороджено:- керівника гуртків раннього розвитку дитини Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації- вчителя інформатики та математики Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – гімназія» м. Горохів Волинської області- директора Комунального закладу «Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»- заступника директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради»- директора Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради- вчителя географії Комунального закладу загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей № 1 Іваничівської селищної ради Волинської області»- методиста Державного професійно-технічного навчального закладу «Луцьке вище професійне училище»- вчителя початкових класів Комунального закладу загальної середньої освіти «Грядівський ліцей Іваничівської районної ради Волинської області»Своєю чергою Юрій Погуляйко вручив Почесні грамоти обласної державної адміністрації:- вчителю інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Топільне Рожищенського району- вчителю англійської мови Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні- вчителю української мови і літератури навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів–ліцей» № 1 імені Євгена Шабліовського м. Каменя-Каширського- вчителю географії Забузького ліцею Рівненської сільської ради Любомльського району- вчителю хімії навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» с. Замшани Ратнівського району- вчителю історії Володимир-Волинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей Володимир-Волинської міської ради Волинської області»Також оголосили Подяку голови обласної державної адміністрації вчителю української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Оконськ Маневицького районуДля піднесення ролі та авторитету науковців та педагогів, заохочення кращих науково-педагогічних працівників, які постійно проживають у Волинській області, до творчої, результативної праці з 2012 року в області запроваджено щорічні премії у сфері освіти і науки імені Йосипа Гошовського.За заслуги у сфері освіти обласною премією нагороджено:- учителя української мови та літератури Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Волинської обласної ради- учителя української мови та літератури, зарубіжної літератури, директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Мерва Горохівського району- директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В. Липинського с. Затурці Локачинського району- учителя математики Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради- директора Комунального опорного навчального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 міста Рожище»Також обласною премією імені Йосипа Гошовського за заслуги у сфері науки нагороджено:- доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Волинського національного університету імені Лесі Українки- доктора технічних наук, професора кафедри прикладної математики та механіки Луцького національного технічного університету«Ми дуже хочемо щоб вчителів сприймали не тільки як тих, хто хоче завантажити дітей роботою, а тих хто реально хоче їх розвинути; взяти за руку, привести до успіху і дійсно, надихнути. Ми щиро вдячні владі що є підтримка і мабуть, якби не було такої співпраці - вчителів із владою, із інститутом післядипломної освіти, із громадами, мабуть не було б таких успіхів на ЗНО та на олімпіадах, які має Волинь, – вважає Народний вчитель України Галина Ягенська. - Наше завдання і далі сіяти «розумне, добре, вічне», але нам для цього потрібне здоров’я, підтримка та мудрість. Тож я бажаю всім здоров’я, підтримки і мудрості. Адже сьогодні наше здоров’я залежить від мудрості, а здатність реалізовувати нашу мудрість залежить від нашого здоров’я».