У Карпатах зник турист з Волині
Сьогодні, 11:02
Вчора, 30 вересня, до рятувальників Прикарпаття звернувся житель Луцька. Він розповів, що його родич, мешканець села Вільхівка Горохівського району Волинської області 1990 року народження, відпочивав у гірській місцевості, але не виходить на зв’язок.
Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
Чоловік попросив з’ясувати інформацію про можливе знаходження автомобіля поблизу урочища Заросляк, що на Яремчанщині.
Під час перевірки інформації встановили, що вказаний автомобіль зареєстрували ще 27 вересня на пункті пропуску на в’їзді до Заросляка. Відпочивальник зазначив, що хоче впродовж двох днів здійснити сходження на гору Піп Іван.
На маршруті КПП – урочища Заросляк транспортний засіб не виявили.
Щоб перевірити можливе перебування громадянина на горі Піп Іван, о 13.50 30 вересня направили шістьох рятувальників. Станом на 17.30 цього дня надзвичайники обстежили ділянку Чорногірського хребта. Жителя Волинської області, на жаль, не знайшли.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
Чоловік попросив з’ясувати інформацію про можливе знаходження автомобіля поблизу урочища Заросляк, що на Яремчанщині.
Під час перевірки інформації встановили, що вказаний автомобіль зареєстрували ще 27 вересня на пункті пропуску на в’їзді до Заросляка. Відпочивальник зазначив, що хоче впродовж двох днів здійснити сходження на гору Піп Іван.
На маршруті КПП – урочища Заросляк транспортний засіб не виявили.
Щоб перевірити можливе перебування громадянина на горі Піп Іван, о 13.50 30 вересня направили шістьох рятувальників. Станом на 17.30 цього дня надзвичайники обстежили ділянку Чорногірського хребта. Жителя Волинської області, на жаль, не знайшли.
Фото ілюстративне
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