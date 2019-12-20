На Волині фура переїхала чоловіка, який лежав на дорозі





Про це Інформаційному агентству



ДТП трапилася вчора, 1 жовтня, близько 4 години ранку.



23-річний водій, житель міста Луцька, за кермом Volvo на автодорозі Ковель-Луцьк, у селі Переспа Рожищенського району, на проїзній частині дороги наїхав на чоловіка.



Як стало відомо, чоловік лежав на дорозі. Внаслідок наїзду, постраждалий, 35-річний житель села Трилісці, від отриманих травм загинув на місці події.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію про цю подію. Зауважили, що відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині автомобіль переїхав чоловіка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.ДТП трапилася вчора, 1 жовтня, близько 4 години ранку.23-річний водій, житель міста Луцька, за кермом Volvo на автодорозі Ковель-Луцьк, у селі Переспа Рожищенського району, на проїзній частині дороги наїхав на чоловіка.Як стало відомо, чоловік лежав на дорозі. Внаслідок наїзду, постраждалий, 35-річний житель села Трилісці, від отриманих травм загинув на місці події.У коментаріу секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію про цю подію. Зауважили, що відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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