На Волині фура переїхала чоловіка, який лежав на дорозі
Сьогодні, 10:03
На Волині автомобіль переїхав чоловіка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
ДТП трапилася вчора, 1 жовтня, близько 4 години ранку.
23-річний водій, житель міста Луцька, за кермом Volvo на автодорозі Ковель-Луцьк, у селі Переспа Рожищенського району, на проїзній частині дороги наїхав на чоловіка.
Як стало відомо, чоловік лежав на дорозі. Внаслідок наїзду, постраждалий, 35-річний житель села Трилісці, від отриманих травм загинув на місці події.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію про цю подію. Зауважили, що відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
ДТП трапилася вчора, 1 жовтня, близько 4 години ранку.
23-річний водій, житель міста Луцька, за кермом Volvo на автодорозі Ковель-Луцьк, у селі Переспа Рожищенського району, на проїзній частині дороги наїхав на чоловіка.
Як стало відомо, чоловік лежав на дорозі. Внаслідок наїзду, постраждалий, 35-річний житель села Трилісці, від отриманих травм загинув на місці події.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію про цю подію. Зауважили, що відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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