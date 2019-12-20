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На Волині фура переїхала чоловіка, який лежав на дорозі

На Волині фура переїхала чоловіка, який лежав на дорозі
На Волині автомобіль переїхав чоловіка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

ДТП трапилася вчора, 1 жовтня, близько 4 години ранку.

23-річний водій, житель міста Луцька, за кермом Volvo на автодорозі Ковель-Луцьк, у селі Переспа Рожищенського району, на проїзній частині дороги наїхав на чоловіка.

Як стало відомо, чоловік лежав на дорозі. Внаслідок наїзду, постраждалий, 35-річний житель села Трилісці, від отриманих травм загинув на місці події.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію про цю подію. Зауважили, що відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: смерть, дорога, фура
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