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Якою буде погода на Волині у неділю, 4 жовтня

Якою буде погода на Волині у неділю, 4 жовтня
У Волинській області 4 жовтня прогнозують мiнливу хмарнiсть. Вночi без опадiв.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вдень мiсцями можливий невеликий короткочасний дощ, гроза. Вiтер - пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви - 15-20 м/с.

Температура вночi становитиме 8-13º тепла, вдень - 18-23º.

4 жовтня вшановується пам'ять апостола Кіндрата. Погода цього дня має величезне значення, оскільки якою вона була у цей день - такою вона залишиться і наступні чотири тижні, тобто весь жовтень. Однак ясна погода 4 жовтня у поєднані з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь
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