Якою буде погода на Волині у неділю, 4 жовтня





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вдень мiсцями можливий невеликий короткочасний дощ, гроза. Вiтер - пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви - 15-20 м/с.



Температура вночi становитиме 8-13º тепла, вдень - 18-23º.



4 жовтня вшановується пам'ять апостола Кіндрата. Погода цього дня має величезне значення, оскільки якою вона була у цей день - такою вона залишиться і наступні чотири тижні, тобто весь жовтень. Однак ясна погода 4 жовтня у поєднані з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області 4 жовтня прогнозують мiнливу хмарнiсть. Вночi без опадiв.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вдень мiсцями можливий невеликий короткочасний дощ, гроза. Вiтер - пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви - 15-20 м/с.Температура вночi становитиме 8-13º тепла, вдень - 18-23º.4 жовтня вшановується пам'ять апостола Кіндрата. Погода цього дня має величезне значення, оскільки якою вона була у цей день - такою вона залишиться і наступні чотири тижні, тобто весь жовтень. Однак ясна погода 4 жовтня у поєднані з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію