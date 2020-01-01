Романа Бузулука, який спричинив смертельну аварію на Потебні, взяли під варту

Чоловіку речниці поліції Волині, який спричинив, обрали міру запобіжного заходу. Його взяли під варту із правом внесення застави.Про це стало відомо 2 жовтня під час засідання Луцького міськрайонного суду.Головував на засіданні суддяПрокурор -, слідчий -, адвокат Бузулука -На початку засідання адвокату доньки загиблої Олександру Волощуку відмовили в участі у розгляді питання, мовляв, немає даних про те, що(доньку загиблої) визнали потерпілою. Волощук каже, що відповідна заява є, проте до клопотання її не долучили.Цікаво, що до матеріалів долучили заяву від 28 вересня Ольги Бузулук, що є свідком у справі, про те, що Роман Бузулук вчиняє над нею домашнє насильство, зокрема психологічний плив.«Роман Бузулук може впливати на свідка і фактично не може знаходитися під домашнім арештом, оскільки проживає з Ольгою Бузулук», - сказав прокурор.За словами слідчого, Роман Бузулук може переховуватись від суду, впливати на свідків і потерпілих, спотворювати докази, невчасно прибувати на виклики, змінювати місце проживання тощо, тож вважає доцільним взяття під варту підозрюваного на 60 діб. До того ж, Бузулук неодноразово вчиняв адмінправопорушення, ц тому числі перевищення швидкості.Захисник Лавренчук каже, що Роману Бузулуку шкода за наслідки аварії і підозрюваний буде сприяти досудовому розслідуванню. Підозрюваний не заперечував, що перебував у стані алкогольного сп‘яніння, проте, за словами адвоката, швидкість руху транспортного засобу не могли визначити достеменно.«У клопотанні немає жодного доказу, які б обґрунтовували міру запобіжного заходу тримання під вартою. Докази подані в неповному об’ємі. Додатків із фото та відео у клопотанні немає», - заявив адвокат. Він підтвердив, що Бузулук на момент ДТП керував авто тещі, яка «довіряла йому і довіряє», та може забезпечити його місце проживання на період досудового розслідування. До того ж, теща Романа Бузулука готова прибути із Головного, де й приписаний Роман Бузулук, як свідок у справі.У підсумку, Романа Бузулука вирішили взяти під варту до 30 листопада із правом внесення застави - 168 тисяч 160 гривень.Роман Бузулук та його адвокат відмовилися відповідати на питання стосовно можливого внесення застави.«Єдине, що я прошу - не давити на мою жінку. Вона дійсно мене зупинити не могла», - сказав Бузулук.Нагадаємо, 30 вересня увечері Роману Бузулукув порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).Слідство встановило, що увечері 27 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Infiniti-QX50, на вулиці Потебні у Луцьку порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто із автомобілем Volkswagen Passat B6.У результаті ДТПЩе одну пасажирку автомобіля "Volkswagen Passat B6" доправили у лікарню з травмами.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.