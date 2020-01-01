На Волині помер учасник бойових дій

Сарахман Микола Віталійович.



Про це



Микола Віталійович розпочав свою діяльність в органах внутрішніх справ на посаді дільничного інспектора, а в 2005 році завершив на посаді начальника районного відділу внутрішніх справ у званні підполковника. Опісля місцевою громадою рідного села Кульчин обирався головою сільської ради. В 2015 році був мобілізований до Збройних Сил України, учасник бойових дій на сході України.



Поховання відбудеться 6 жовтня 2020 року о 13.00 год. в селі Кульчин Турійського район.



Командування, особовий склад Волинського обласного військового комісаріату, Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Миколи Віталійовича.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшов у вічність начальник відділення забезпечення Турійського районного військового комісаріату, майорПро це повідомляє Волинський обласний військовий комісаріат.Микола Віталійович розпочав свою діяльність в органах внутрішніх справ на посаді дільничного інспектора, а в 2005 році завершив на посаді начальника районного відділу внутрішніх справ у званні підполковника. Опісля місцевою громадою рідного села Кульчин обирався головою сільської ради. В 2015 році був мобілізований до Збройних Сил України, учасник бойових дій на сході України.Поховання відбудеться 6 жовтня 2020 року о 13.00 год. в селі Кульчин Турійського район.Командування, особовий склад Волинського обласного військового комісаріату,висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Миколи Віталійовича.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію