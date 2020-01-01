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На Волині помер учасник бойових дій

На Волині помер учасник бойових дій
Відійшов у вічність начальник відділення забезпечення Турійського районного військового комісаріату, майор Сарахман Микола Віталійович.

Про це повідомляє Волинський обласний військовий комісаріат.

Микола Віталійович розпочав свою діяльність в органах внутрішніх справ на посаді дільничного інспектора, а в 2005 році завершив на посаді начальника районного відділу внутрішніх справ у званні підполковника. Опісля місцевою громадою рідного села Кульчин обирався головою сільської ради. В 2015 році був мобілізований до Збройних Сил України, учасник бойових дій на сході України.

Поховання відбудеться 6 жовтня 2020 року о 13.00 год. в селі Кульчин Турійського район.

Командування, особовий склад Волинського обласного військового комісаріату, Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Миколи Віталійовича.

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Теги: смерть, майор, Волинь, учасник бойових дій
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