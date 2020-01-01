Роман Бузулук, який спричинив смертельну аварію на Потебні, вийшов з-під варти під заставу

Чоловік речниці поліції Волині, який спричинив, вніс заставу та вийшов з-під варти.Про цестало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.За інформацією джерел, з-під варти Роман Бузулук вийшов учора, 5 жовтня, внісши напередодні заставу у розмірі, який визначив суд (168 тисяч 160 гривень).Нагадаємо, 30 вересня увечері Роману Бузулукув порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).Слідство встановило, що увечері 27 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Infiniti-QX50, на вулиці Потебні у Луцьку порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто із автомобілем Volkswagen Passat B6.У результаті ДТПЩе одну пасажирку автомобіля "Volkswagen Passat B6" доправили у лікарню з травмами.2 жовтня Романа БузулукаУ кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.