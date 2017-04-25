Знайшли безвісти зниклого підлітка з Волині
Сьогодні, 12:11
Розшукали неповнолітнього Солобчука Михайла Леонідовича, 22 листопада 2006 року народження, жителя села Личани Ківерцівського району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Нагадаємо, що хлопець велосипедом поїхав у невідомому напрямку 5 жовтня близько 19 години.
У поліції розповіли, хлопець перебував у далеких родичів. Протиправних дій щодо нього не скоєно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Нагадаємо, що хлопець велосипедом поїхав у невідомому напрямку 5 жовтня близько 19 години.
У поліції розповіли, хлопець перебував у далеких родичів. Протиправних дій щодо нього не скоєно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На кордоні в українця конфіскували дві коробки валюти. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Знайшли безвісти зниклого підлітка з Волині
Сьогодні, 12:11
Через ремонт дороги поблизу Луцька – обмежений рух транспорту
Сьогодні, 12:02