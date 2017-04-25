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Знайшли безвісти зниклого підлітка з Волині

Знайшли безвісти зниклого підлітка з Волині
Розшукали неповнолітнього Солобчука Михайла Леонідовича, 22 листопада 2006 року народження, жителя села Личани Ківерцівського району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Нагадаємо, що хлопець велосипедом поїхав у невідомому напрямку 5 жовтня близько 19 години.

У поліції розповіли, хлопець перебував у далеких родичів. Протиправних дій щодо нього не скоєно.

Знайшли безвісти зниклого підлітка з Волині


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Теги: Підліток, розшук, Волинь
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