Знайшли безвісти зниклого підлітка з Волині

Солобчука Михайла Леонідовича, 22 листопада 2006 року народження, жителя села Личани Ківерцівського району.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.



Нагадаємо, що хлопець велосипедом поїхав у невідомому



У поліції розповіли, хлопець перебував у далеких родичів. Протиправних дій щодо нього не скоєно.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукали неповнолітнього, 22 листопада 2006 року народження, жителя села Личани Ківерцівського району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Нагадаємо, що хлопець велосипедом поїхав у невідомому напрямку 5 жовтня близько 19 години. У поліції розповіли, хлопець перебував у далеких родичів. Протиправних дій щодо нього не скоєно.

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