Вбивство молодого хлопця у Луцьку: батьки загиблого вимагають посилити покарання винним у смерті сина. ВІДЕО

Павла Попова. Його батьки вимагають посилити міру покарання винним у смерті сина.



Про це розповів Олександр Стасюк.



На судове засідання у справі вбивства Павла Попова з'явилися рідні загиблого, обвинувачений Олександр Гетьман. Ще двоє обвинувачених у справі - Дмитро Косов та Дмитро Зуболь, які отримали міру запобіжного заходу – особисте зобов’язання, – не прийшли до зали суду.



Олександру Гетьману суд першої інстанції виніс покарання 11 років ув'язнення, родичі хочуть перегляду справи, – говорить адвокат потерпілих Олександр Стасюк. З його слів, злочин вчинили з обтяжувальними обставинами. Потерпілі вимагають максимального терміну покарання для нього - 15 років, бо злочин був вчинений з хуліганських мотивів.



Дмитру Косову та Дмитру Зубалю суд призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Дмитра Косова – звільнили за амністією, - каже адвокат. Нині потерпілі просять в апеляційному суді призначити цим чоловікам по 4 роки позбавлення волі, бо їхні дії призвели до того, що відбулося вбивство.



Після рішення суду першої інстанції минув рік, кожне судове засідання відкладається.



Мама загиблого лучанина Павла Олена Попова каже: "Це нам, як близьким, великий біль. А ці люди ходять на волі, спілкуються, гуляють, не приходять на судові засідання. Ми просимо суд справедливості, бо ці люди зустрінуть когось, як мою дитину, і їх нічого не зупинить".



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Захисниця обвинуваченого Олександра Гетьмана Вікторія Кондратішина проти посилення міри покарання своєму підзахисному.



Суд у справі вбивства лучанина Павла Попова, яке сталося три роки тому, сьогодні перенесли: не з’явилися двоє обвинувачених. Наступне судове засідання запланували на 5 листопада.



Нагадаємо, в ніч з 11-го на 12-те серпня 2017-го року Павло Попов зробив зауваження чоловікам, які йшли проїжджою частиною, на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку. Троє чоловіків були в стані алкогольного сп'яніння, виникла сутичка, Павла поранили ножем у спину.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 жовтня в апеляційному суді Волині відбулося чергове засідання у справі вбивства у 2017 році лучанина. Його батьки вимагають посилити міру покарання винним у смерті сина.Про це розповів Суспільному адвокат потерпілих у справіНа судове засідання у справі вбивства Павла Попова з'явилися рідні загиблого, обвинувачений. Ще двоє обвинувачених у справі -та, які отримали міру запобіжного заходу – особисте зобов’язання, – не прийшли до зали суду.Олександру Гетьману суд першої інстанції виніс покарання 11 років ув'язнення, родичі хочуть перегляду справи, – говорить адвокат потерпілих Олександр Стасюк. З його слів, злочин вчинили з обтяжувальними обставинами. Потерпілі вимагають максимального терміну покарання для нього - 15 років, бо злочин був вчинений з хуліганських мотивів.Дмитру Косову та Дмитру Зубалю суд призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Дмитра Косова – звільнили за амністією, - каже адвокат. Нині потерпілі просять в апеляційному суді призначити цим чоловікам по 4 роки позбавлення волі, бо їхні дії призвели до того, що відбулося вбивство.Після рішення суду першої інстанції минув рік, кожне судове засідання відкладається.Мама загиблого лучанина Павла Олена Попова каже: "Це нам, як близьким, великий біль. А ці люди ходять на волі, спілкуються, гуляють, не приходять на судові засідання. Ми просимо суд справедливості, бо ці люди зустрінуть когось, як мою дитину, і їх нічого не зупинить".Захисниця обвинуваченого Олександра Гетьмана Вікторія Кондратішина проти посилення міри покарання своєму підзахисному.Суд у справі вбивства лучанина Павла Попова, яке сталося три роки тому, сьогодні перенесли: не з’явилися двоє обвинувачених. Наступне судове засідання запланували на 5 листопада.Нагадаємо, в ніч з 11-го на 12-те серпня 2017-го року Павло Попов зробив зауваження чоловікам, які йшли проїжджою частиною, на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку. Троє чоловіків були в стані алкогольного сп'яніння, виникла сутичка, Павла поранили ножем у спину. Поранення виявилося не сумісним із життям. Поліція встановила особи підозрюваних. Тривають суди.

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