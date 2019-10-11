вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вбивство молодого хлопця у Луцьку: батьки загиблого вимагають посилити покарання винним у смерті сина. ВІДЕО

Вбивство молодого хлопця у Луцьку: батьки загиблого вимагають посилити покарання винним у смерті сина. ВІДЕО
7 жовтня в апеляційному суді Волині відбулося чергове засідання у справі вбивства у 2017 році лучанина Павла Попова. Його батьки вимагають посилити міру покарання винним у смерті сина.

Про це розповів Суспільному адвокат потерпілих у справі Олександр Стасюк.

На судове засідання у справі вбивства Павла Попова з'явилися рідні загиблого, обвинувачений Олександр Гетьман. Ще двоє обвинувачених у справі - Дмитро Косов та Дмитро Зуболь, які отримали міру запобіжного заходу – особисте зобов’язання, – не прийшли до зали суду.

Олександру Гетьману суд першої інстанції виніс покарання 11 років ув'язнення, родичі хочуть перегляду справи, – говорить адвокат потерпілих Олександр Стасюк. З його слів, злочин вчинили з обтяжувальними обставинами. Потерпілі вимагають максимального терміну покарання для нього - 15 років, бо злочин був вчинений з хуліганських мотивів.

Дмитру Косову та Дмитру Зубалю суд призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Дмитра Косова – звільнили за амністією, - каже адвокат. Нині потерпілі просять в апеляційному суді призначити цим чоловікам по 4 роки позбавлення волі, бо їхні дії призвели до того, що відбулося вбивство.

Після рішення суду першої інстанції минув рік, кожне судове засідання відкладається.

Мама загиблого лучанина Павла Олена Попова каже: "Це нам, як близьким, великий біль. А ці люди ходять на волі, спілкуються, гуляють, не приходять на судові засідання. Ми просимо суд справедливості, бо ці люди зустрінуть когось, як мою дитину, і їх нічого не зупинить".

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Убивство молодого лучанина: свідки розповіли, хто добив жертву

Захисниця обвинуваченого Олександра Гетьмана Вікторія Кондратішина проти посилення міри покарання своєму підзахисному.

Суд у справі вбивства лучанина Павла Попова, яке сталося три роки тому, сьогодні перенесли: не з’явилися двоє обвинувачених. Наступне судове засідання запланували на 5 листопада.

Нагадаємо, в ніч з 11-го на 12-те серпня 2017-го року Павло Попов зробив зауваження чоловікам, які йшли проїжджою частиною, на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку. Троє чоловіків були в стані алкогольного сп'яніння, виникла сутичка, Павла поранили ножем у спину. Поранення виявилося не сумісним із життям. Поліція встановила особи підозрюваних. Тривають суди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, Луцьк, суд, Павло Попов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вбивство молодого хлопця у Луцьку: батьки загиблого вимагають посилити покарання винним у смерті сина. ВІДЕО
Сьогодні, 17:58
Волинське село змагається за 100 тисяч гривень у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 17:40
За грабіж і хуліганство молодику з Волині «світить» до 7 років тюрми
Сьогодні, 17:12
Судитимуть директора ковельського ветсанзаводу
Сьогодні, 16:55
«Кіборг» з Волині, який пожертвував нирку синові, тепер сам потребує допомоги
Сьогодні, 16:41
Схожі новини
Вбивство в квартирі у Луцьку: зловмисника взяли під варту Вбивство в квартирі у Луцьку: зловмисника взяли під варту
03 червень, 18:45
Судили чоловіка, який до смерті побив жінку на березі Стиру у Луцьку Судили чоловіка, який до смерті побив жінку на березі Стиру у Луцьку
13 травень, 11:58
Волинянин, який зарізав 24-річного лучанина, проведе у в'язниці 11 років Волинянин, який зарізав 24-річного лучанина, проведе у в'язниці 11 років
11 жовтень, 2019, 19:14
Другого підозрюваного у вбивстві Литкіної взяли під варту Другого підозрюваного у вбивстві Литкіної взяли під варту
25 квітень, 2018, 14:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вбивство молодого хлопця у Луцьку: батьки загиблого вимагають посилити покарання винним у смерті сина. ВІДЕО
Сьогодні, 17:58
 0
Волинське село змагається за 100 тисяч гривень у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 17:40
 0
За грабіж і хуліганство молодику з Волині «світить» до 7 років тюрми
Сьогодні, 17:12
 0
Судитимуть директора ковельського ветсанзаводу
Сьогодні, 16:55
 0
«Кіборг» з Волині, який пожертвував нирку синові, тепер сам потребує допомоги
Сьогодні, 16:41
 0
Медіа
відео
1/8