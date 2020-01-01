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Скандальний новоспечений гравець «Волині» став героєм туру

Скандальний новоспечений гравець «Волині» став героєм туру
Нападник футбольного клубу "Волинь" Ігор Сікорський, який нещодавно поповнив ряди "хрестоносців", став героєм 5 туру Першої ліги.

Про це повідомляє SportArena.

"Двома голомаи з пенальті Ігор Сікорський приніс "Волині" перемогу в дуже важливому матчі з "Агробізнесом". Заробив перший 11-метровий, а у випадку з другим пенальті - на нього адресувалася передача. У другому матчі за свою нову команду оформив дубль, хоча до цього тричі відбігав без забитих м'ячів", - написали про Ігоря Сікорського спортивні аналітики.

Нагадаємо, Ігор Сікорський раніше грав за «Агробізнес». Всього в першій лізі сезону 2019/20 він зіграв 29 матчів, забив 11 гол. Саме у волочиському “Агробізнесі” стався скандал стосовно Ігоря Сікорського. Клуб розірвав контракт із гравцем, який відпочивав в Росії. ”Спалив” себе Ігор Сікорський, виставивши в Intagram фото із Санкт-Петербурку на фоні російських символів.

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Теги: Волинь, Ігор Сікорський
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