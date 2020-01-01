Скандальний новоспечений гравець «Волині» став героєм туру





Про це повідомляє SportArena.



"Двома голомаи з пенальті Ігор Сікорський приніс "Волині" перемогу в дуже важливому матчі з "Агробізнесом". Заробив перший 11-метровий, а у випадку з другим пенальті - на нього адресувалася передача. У другому матчі за свою нову команду оформив дубль, хоча до цього тричі відбігав без забитих м'ячів", - написали про Ігоря Сікорського спортивні аналітики.



Нагадаємо, Ігор Сікорський раніше грав за «Агробізнес». Всього в першій лізі сезону 2019/20 він зіграв 29 матчів, забив 11 гол.

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