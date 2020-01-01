У Луцьку на перехресті вулиць зіткнулися Volvo і Volkswagen, є потерпіла. ФОТО
07 жовтень, 22:28
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох іномарок.
Під час аварії постраждала одна із пасажирок. Про це повідомив кореспондент Інформаційного агенства ВолиньPost, який перебуває на місці події.
Автотроща сталася на перехресті вулиць Ковельської та Шевченка за участі автомобілів Volvo і Volkswagen Transporter. Обидва автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
Під час аварії постраждала пасажирка однієї з автівок-учасниць. Дівчину з місця події забрала карета "швидкої".
На місці працює слідчо-оперативна група. У секторі комунікаціії поліції Волині зазначили, що за фактом ДТП відкриють кримінальне провадження.
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Під час аварії постраждала одна із пасажирок. Про це повідомив кореспондент Інформаційного агенства ВолиньPost, який перебуває на місці події.
Автотроща сталася на перехресті вулиць Ковельської та Шевченка за участі автомобілів Volvo і Volkswagen Transporter. Обидва автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
Під час аварії постраждала пасажирка однієї з автівок-учасниць. Дівчину з місця події забрала карета "швидкої".
На місці працює слідчо-оперативна група. У секторі комунікаціії поліції Волині зазначили, що за фактом ДТП відкриють кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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