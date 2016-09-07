У Луцьку знайшли перевізника на маршрут №19

У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів на маршруті №19.Про це йшлося у четвер, 8 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Нагадаємо, раніше внесли зміни до схеми руху автобусного маршруту №19, зокрема щодо доїзду до села Сапогове через Прилуцьке та вулиці Окружної. До проведення та затвердження результатів конкурсу на маршруті працював тимчасовий перевізник ФОП Федік Б.В.29 вересня у місті провели конкурс на перевезення, на участь в якому подав документи лише один претендент –. Його й визнали переможцем.