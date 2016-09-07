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У Луцьку знайшли перевізника на маршрут №19

У Луцьку знайшли перевізника на маршрут №19
У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів на маршруті №19.

Про це йшлося у четвер, 8 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, раніше внесли зміни до схеми руху автобусного маршруту №19, зокрема щодо доїзду до села Сапогове через Прилуцьке та вулиці Окружної. До проведення та затвердження результатів конкурсу на маршруті працював тимчасовий перевізник ФОП Федік Б.В.

29 вересня у місті провели конкурс на перевезення, на участь в якому подав документи лише один претендент – Федік Б.В. Його й визнали переможцем.

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Теги: перевезення, маршрут, Луцьк
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