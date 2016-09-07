У Луцьку знайшли перевізника на маршрут №19
Сьогодні, 10:18
У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів на маршруті №19.
Про це йшлося у четвер, 8 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, раніше внесли зміни до схеми руху автобусного маршруту №19, зокрема щодо доїзду до села Сапогове через Прилуцьке та вулиці Окружної. До проведення та затвердження результатів конкурсу на маршруті працював тимчасовий перевізник ФОП Федік Б.В.
29 вересня у місті провели конкурс на перевезення, на участь в якому подав документи лише один претендент – Федік Б.В. Його й визнали переможцем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 8 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, раніше внесли зміни до схеми руху автобусного маршруту №19, зокрема щодо доїзду до села Сапогове через Прилуцьке та вулиці Окружної. До проведення та затвердження результатів конкурсу на маршруті працював тимчасовий перевізник ФОП Федік Б.В.
29 вересня у місті провели конкурс на перевезення, на участь в якому подав документи лише один претендент – Федік Б.В. Його й визнали переможцем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки заробляють працівники луцького похоронного бюро
Сьогодні, 10:31
Шість смертей і 162 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:23
У Луцьку знайшли перевізника на маршрут №19
Сьогодні, 10:18
На Волині горіли житловий будинок і дерев’яна дровітня
Сьогодні, 10:03
У «ПортCity» – нова виставка картин*
Сьогодні, 09:53