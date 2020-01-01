Скільки заробляють працівники луцького похоронного бюро

Повідомили, скільки заробляють працівники Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування.Про це йдеться в інформації про роботу підприємства за 2018 - 2019 роки та 6 місяців 2020 року, затвердженої 8 жовтня під час засідання виконкому Луцькради.Результатом фінансово-господарської діяльності спецкомбінату за підсумками першого півріччя 2020 року став прибуток у розмірі 3 тис. грн, у 2019 році підприємство отримало 5,9 тис. грн прибутків, у 2018 році прибутки склали 19,7 тис. гривень.Станом на липень цього року середньоспискова чисельність працівників КП «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» склала 55 осіб. У середньому заробляють працівники підприємства 11 321 гривню.