Де на Волині не буде світла 9 жовтня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00-16:00Лісництво, школа, дитсадок;лісництво Ішів, відділ прикордонної служби Коритниця с. Микитичі, Новини, Кладнів, Коритниця - повністю,с. Стенжаричі - вул. Молодіжна, Відродження, ЖовтневаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ Л-1КТП-329 10:00-16:00 ПП Глущук О.С., ФОП Каденчук О.П. с. Підцир`я2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-203 09:00-17:00 відсутні с. Підцир`я3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-243 09:30-15:00 ПП Бусько А. М. с. Брониця1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-405 9:00-16:00 смт.Цуманьвул.Лісна,вул. Волошкова2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-384 9:00-16:00 с.Дачне - школа с.Дачневул.О.Кошового,3. КТП-58 10:00-14:00 ФОП Павлюк В.П. - господарське приміщенняП-ць Лебідь - пилорама1. 9:00-17:00Приватне акціонерне товариство "Теремно хліб"АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Оксенюк М.АЦерква Адвентистів 7-го дняФілія Ковельського ДЕУ" ДП" ВолинськийОблавтодорФОП Поліщук О.ЄФОП Михальчевський В.АМихайлівська церкваАндріївська громада Української автокефальноїЦерквиФОП Радчук В.МФОП Маточкін С.ВФОП Коляда О.ВФОП Терещук М.ВОб"єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Авангард-10"Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1ТзОВ "Ковельрембуд"Державне підприємство"Український державний центр радіочастот" Західна філіяФО Рибачок С.ЮФО Петручик О.ВГоловне управління держпродспоживслужбиКовельське управління водопровідно-каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"ФОП Данилюк В.ДПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДАТАГРУП"м.Ковель2.ПЛ-0,4кВ від КТП-539:00-17:00 Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМОФОП Киденько О.МВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИСвято-Успенська громада Української православної церкви с.АрсеновичіВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 8:00-17:00Сільська рада с. ГущаДержавне під-во "Любомльське лісове господарство"Тер.центр соц.обслугов. (надання соціальних послуг)Комунальне підприемство "Наше село"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "ПАТ"Укртелеком" Волинська філіяЦерква с.ГущаВідділ культуриРайпостач м.ЛюбомльФОП Боярчук Іван КузьмовичТОВ "Альма-2"Машівське сільське споживче товариствоПАТ "Ковельмолоко"ФОП Гурко Ігор ЛукашовичДитячий садок с.Гуща с.Вишнівка, Гуща, Зелений-ГайВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1.9:00-17:00ТНЕУ б.Шевченка 29 Чорний Роман Степановичперукарня Красуня вул Шахтарська 2 Матвійчук Оксана Дмитрівнакафе Студент б. Шевченка.29 Шепелюк Роман Володимировичнотаріус вул. Св. Володимира 32 Карп`юк Катерина Вікторівнастрах.комп. ТАС б.Шевченка 31стоматолог вул.Св.Володимира 32 Шкірпак Юрій Йосиповичм-н вул.Св.Володимира 32аптека Рута вул.Св.Володимира 32 Гунда Світлана Святославна м.Нововолинськ:б.Шевченка 27-31вул Шахтарська 2-4вул.Св.Володимира 32-38вул Кобзаря 55,572. 9:00-17:00м.Нововолинськ:вул. Польова. Ціолковського 29-35,34-42, Довженка, І.Франка 8,10Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Рудка-Козинська (тракторна бригада)с.Рудка-Козинська, вул Центральна2.ПЛ-0,4 кВ КТП-1419:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна3.ПЛ-0,4 кВ КТП-1499:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру4.ПЛ-0,4 кВ КТП-1869:00-17:00 с.Тихотин (бригада)5.КТП-2239:00-17:00 с.Березолуки (Хоміч М.М., Журанський Ф.Є. овочесховище) с.Березолуки, вул.Шевченка, 1а6. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)7.ПЛ-0,4 кВ КТП-2909:00-17:00 с.Кроватка артсвердловина.1. 10:00-16:00Школа, амбулаторія, с Буцинь вул 17-го Вересня, Шкільна, Комсомольська1. 10:00-15:30Перевалівська с/р –клуб, млин, ФОП Здрок Т.Р. – магазин с.Осерби2. 10:00-15:30ФАП, церква с.Ловище3. 10:00-15:30ТРСТ- магазин, ФАП,церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я. – їдальня с.Синявка, Олександрівка, Осьмиговичі