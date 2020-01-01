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У Луцьку на маршруті №26 збільшили кількість автобусів

У Луцьку на маршруті №26 збільшили кількість автобусів
Для автобусного маршруту №26 збільшити кількість автобусів.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 8 жовтня, під час позачергового дистанційного засідання виконкому.

Враховуючи те, що в умовах карантину перевезення пасажирів здійснюються лише згідно з кількістю сидячих місць, а також звернення підприємця, вирішили для автобусного маршруту №26 збільшити кількість автобусів. Відтепер цим маршрутом курсуватимуть 5 автобусів.

Нагадаємо, що також члени виконавчого комітету затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів у місті Луцьку за автобусним маршрутом загального користування № 19 “Окружна – с. Сапогове”. На участь у конкурсі подав документи лише один претендент – ФОП Федік Б. В., якого визначено переможцем конкурсу. Термін дії договору на перевезення пасажирів - п’ять років.

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Теги: маршрутка, Луцьк, автобуси
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