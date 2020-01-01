Аварія з потерпілими на перехресті Ковельська–Шевченка: повідомили деталі
Сьогодні, 13:06
Увечері 7 жовтня на перехресті вулиць Ковельська та Шевченка сталася аварія за участі автомобілів Volvo і Volkswagen Transporter. Двоє людей постраждали внаслідок зіткнення.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Зауважили, що потерпілих госпіталізували.
Відомо, що йдеться про молоду жінку, яка була пасажиркою буса, і також про дитину, яка перебувала на момент зіткнення у легковику Volvo.
Як повідомив у коментарі заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, жінку госпіталізували у відділення нейрохірургії. Її стан стабільний.
За інформацією видання, дитину з травмою руки доправили до дитячої лікарні, у неї – перелом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Зауважили, що потерпілих госпіталізували.
Відомо, що йдеться про молоду жінку, яка була пасажиркою буса, і також про дитину, яка перебувала на момент зіткнення у легковику Volvo.
Як повідомив у коментарі заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, жінку госпіталізували у відділення нейрохірургії. Її стан стабільний.
За інформацією видання, дитину з травмою руки доправили до дитячої лікарні, у неї – перелом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині почали будівництво заводу з переробки молока
Сьогодні, 13:17
Аварія з потерпілими на перехресті Ковельська–Шевченка: повідомили деталі
Сьогодні, 13:06