Аварія з потерпілими на перехресті Ковельська–Шевченка: повідомили деталі

Увечері 7 жовтня на перехресті вулиць Ковельська та Шевченка. Двоє людей постраждали внаслідок зіткнення.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Зауважили, що потерпілих госпіталізували.Відомо, що йдеться про молоду жінку, яка була пасажиркою буса, і також про дитину, яка перебувала на момент зіткнення у легковику Volvo.Як повідомив у коментарі заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні, жінку госпіталізували у відділення нейрохірургії. Її стан стабільний.За інформацією видання, дитину з травмою руки доправили до дитячої лікарні, у неї – перелом.