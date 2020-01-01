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Аварія з потерпілими на перехресті Ковельська–Шевченка: повідомили деталі

Аварія з потерпілими на перехресті Ковельська–Шевченка: повідомили деталі
Увечері 7 жовтня на перехресті вулиць Ковельська та Шевченка сталася аварія за участі автомобілів Volvo і Volkswagen Transporter. Двоє людей постраждали внаслідок зіткнення.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Зауважили, що потерпілих госпіталізували.

Відомо, що йдеться про молоду жінку, яка була пасажиркою буса, і також про дитину, яка перебувала на момент зіткнення у легковику Volvo.

Як повідомив у коментарі заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, жінку госпіталізували у відділення нейрохірургії. Її стан стабільний.

За інформацією видання, дитину з травмою руки доправили до дитячої лікарні, у неї – перелом.

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Теги: аварія, Луцьк, Ковельська, Шевченка
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