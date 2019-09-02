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Дружина Віктора Медведчука та відомий боксер Узелков приїхали у монастир на Волинь

Дружина Віктора Медведчука та відомий боксер Узелков приїхали у монастир на Волинь
До Святогорського Успенського Зимненського Ставропігійного монастиря завітала журналістка Оксана Марченко, дружина політика, голови політсили “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука.

Разом із нею прилетів на гелікоптері відомий колишній боксер В’ячеслав Узелков, який нещодавно заявив про свій намір балотуватися у мери Віннниці від ОПЗЖ, - повідомляє видання Володимир медіа.

Наразі невідомо чи прилетів сам Віктор Медведчук. Місцеві повідомили, що селом їздить позашляховик з номерними знаками, на яких пише “Паломниця” та ведеться відеозйомка.

Як повідомили Інформаційному агенству ВолиньPost власні джерела, там проводять зйомки фільму.

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Теги: Оксана Марченко, боксер Узелков, монастир, Волинь
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