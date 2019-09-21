У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулись легковик та вантажний автомобіль. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія трапилась близько 21:00. Внаслідок зіткнення легковик отримав значні механічні пошкодження. Інформації про постраждалих немає.



На місці події працює екіпаж патрульної поліції, який встановлює обставини автопригоди.





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