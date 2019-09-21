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У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулись легковик та вантажний автомобіль. ФОТО

У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулись легковик та вантажний автомобіль. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулись вантажний автомобіль Mercedes та легковик Nissan.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія трапилась близько 21:00. Внаслідок зіткнення легковик отримав значні механічні пошкодження. Інформації про постраждалих немає.

На місці події працює екіпаж патрульної поліції, який встановлює обставини автопригоди.

У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулись легковик та вантажний автомобіль. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулись легковик та вантажний автомобіль. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулись легковик та вантажний автомобіль. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулись легковик та вантажний автомобіль. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулись легковик та вантажний автомобіль. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулись легковик та вантажний автомобіль. ФОТО

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Теги: аварія, Карпенка-Карого, легковик, вантажний автомобіль
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