У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулись легковик та вантажний автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:31
У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулись вантажний автомобіль Mercedes та легковик Nissan.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія трапилась близько 21:00. Внаслідок зіткнення легковик отримав значні механічні пошкодження. Інформації про постраждалих немає.
На місці події працює екіпаж патрульної поліції, який встановлює обставини автопригоди.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія трапилась близько 21:00. Внаслідок зіткнення легковик отримав значні механічні пошкодження. Інформації про постраждалих немає.
На місці події працює екіпаж патрульної поліції, який встановлює обставини автопригоди.
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