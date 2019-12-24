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У луцькій мерії – 600 посадовців і службовців

У луцькій мерії – 600 посадовців і службовців
Повідомили, скільки осіб працюють у Луцькій міській раді.

Про це йдеться в інформації відділу кадрової роботи та нагород.

Станом на 30 червня штатна чисельність посад у мерії у розрізі категорій становить: 533 - посадові особи місцевого самоврядування, 67 - службовці, 35 - робітники, 4,5 - фахівці, а також 22 особових справи керівників комунальних підприємств.

З них чоловіки складають — 27,8 % (175 осіб), а жінки – 72,2 % (455 осіб). Кількість жінок віком 55 років і більше — 65, чоловіків віком від 60 і більше років — 28.

Загалом у ІІ кварталі 2020 року у виконавчі органи міської ради прийняли 4 особи за загальним трудовим законодавством (з них 3 — за строковим трудовим договором). Усього протягом звітного періоду уклали 3 додаткових угоди до контрактів з керівниками комунальних підприємств. Звільнили — 15 осіб.

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Теги: міська рада, Луцьк
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Коментарі 1
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а давайте заспоримо якби їх десь на місяць другий не стало б ніхто б і не помітив... а ось як не стане двірника/сантехніка/дорожника відразу зрозуміло, що цих людей бракує.... ех комсомольські бюрократи....
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