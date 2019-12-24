У луцькій мерії – 600 посадовців і службовців

Повідомили, скільки осіб працюють у Луцькій міській раді.Про це йдеться в інформації відділу кадрової роботи та нагород.Станом на 30 червня штатна чисельність посад у мерії у розрізі категорій становить: 533 - посадові особи місцевого самоврядування, 67 - службовці, 35 - робітники, 4,5 - фахівці, а також 22 особових справи керівників комунальних підприємств.З них чоловіки складають — 27,8 % (175 осіб), а жінки – 72,2 % (455 осіб). Кількість жінок віком 55 років і більше — 65, чоловіків віком від 60 і більше років — 28.Загалом у ІІ кварталі 2020 року у виконавчі органи міської ради прийняли 4 особи за загальним трудовим законодавством (з них 3 — за строковим трудовим договором). Усього протягом звітного періоду уклали 3 додаткових угоди до контрактів з керівниками комунальних підприємств. Звільнили — 15 осіб.