Чоловіка, який п’яним на смерть збив жінку на Карпенка-Карого та втікав від поліції, не позбавили волі





Про це у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost повідомили у обласній прокуратурі.



Нагадаємо, що



Особу загиблої встановлювали декілька днів. Зрештою, оперативники управління карного розшуку поліції області встановили, що загибла внаслідок автопригоди жінка – 46-річна жителька Луцького району.

Про аварію, що спочатку мала суспільний резонанс, згодом не було жодних новин.



Натомість тепер відомо, що ще 22 травня 2020 року суд визнав чоловіка, який був за кермом винним та призначив покарання – обмеження волі строком на 3 роки та позбавленням права керувати транспортними засобами та строк 3 роки.



У прокуратурі у відповідь на запит видання також повідомили, що оскаржують вирок в апеляційному порядку у зв’язку з неправильним застосуванням судом закону про кримінальну відповідальність та невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення. Наразі апеляційна скарга перебуває на розгляді та вирок суду не набрав законної сили.





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