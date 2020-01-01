вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер волинський «кіборг», який пожертвував нирку синові

Помер волинський «кіборг», який пожертвував нирку синові
Відійшов у вічність захиснику України Василь Шумик із села Ворокомле Камінь-Каширського району, який пожертвував свою нирку для сина.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Світлана Нестерук.

Операцію з трансплантації нирки успішно провели у Ковельській центральній районній лікарні, але згодом волинянин, який захищав Донецький аеропорт, занедужав. У нього стався інсульт, крововилив в мозок, мозкова кома.

Нагадаємо, Василь Шумик з потугами отримав групу інвалідності. Військовий вижив у пеклі, яким були бої за Донецький аеропорт, і через п’ять років він віддав ни­рку своєму синові Олександру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, смерть, трагедія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля луцького відділу ДРАЦСу зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 22:51
Помер волинський «кіборг», який пожертвував нирку синові
Сьогодні, 22:12
Волинські священники занепокоєні малою кількістю уроків християнської етики у школі
Сьогодні, 21:37
У луцькій мерії – 600 посадовців і службовців
Сьогодні, 20:33
Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідні
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
За 9 місяців на підприємствах Волині загинуло 12 працівників За 9 місяців на підприємствах Волині загинуло 12 працівників
08 жовтень, 02:16
На Волині п'яний велосипедист в'їхав в бетонну електроопору: чоловік помер у лікарні На Волині п'яний велосипедист в'їхав в бетонну електроопору: чоловік помер у лікарні
14 вересень, 14:22
Врятувати не вдалося: на Волині чоловік звів рахунки з життям Врятувати не вдалося: на Волині чоловік звів рахунки з життям
29 травень, 05:21
В Польщі за нез'ясованих обставин загинув волинянин В Польщі за нез'ясованих обставин загинув волинянин
21 квітень, 22:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля луцького відділу ДРАЦСу зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 22:51
 0
Помер волинський «кіборг», який пожертвував нирку синові
Сьогодні, 22:12
 0
Волинські священники занепокоєні малою кількістю уроків християнської етики у школі
Сьогодні, 21:37
 0
У луцькій мерії – 600 посадовців і службовців
Сьогодні, 20:33
 0
Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідні
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8