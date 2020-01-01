Помер волинський «кіборг», який пожертвував нирку синові
Сьогодні, 22:12
Відійшов у вічність захиснику України Василь Шумик із села Ворокомле Камінь-Каширського району, який пожертвував свою нирку для сина.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Світлана Нестерук.
Операцію з трансплантації нирки успішно провели у Ковельській центральній районній лікарні, але згодом волинянин, який захищав Донецький аеропорт, занедужав. У нього стався інсульт, крововилив в мозок, мозкова кома.
Нагадаємо, Василь Шумик з потугами отримав групу інвалідності. Військовий вижив у пеклі, яким були бої за Донецький аеропорт, і через п’ять років він віддав нирку своєму синові Олександру.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Світлана Нестерук.
Операцію з трансплантації нирки успішно провели у Ковельській центральній районній лікарні, але згодом волинянин, який захищав Донецький аеропорт, занедужав. У нього стався інсульт, крововилив в мозок, мозкова кома.
Нагадаємо, Василь Шумик з потугами отримав групу інвалідності. Військовий вижив у пеклі, яким були бої за Донецький аеропорт, і через п’ять років він віддав нирку своєму синові Олександру.
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