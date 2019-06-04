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На Волині неповнолітній студент побив і пограбував чоловіка

На Волині неповнолітній студент побив і пограбував чоловіка
Правоохоронці Володимира-Волинського оперативно викрили 15-річного грабіжника, яикий побив чоловіка та забрав у нього телефон.
Зловмисник найближчі шість років може провести за гратами. Про це повідомили у поліції Володимира-Волинського.

9 жовтня близько 22 години до чергової частини Володимир – Волинського відділу поліції надійшло повідомлення від 32 – річного місцевого жителя. Потерпілий заявив, що його побив невідомий та викрав у нього мобільний телефон.

Проведеними оперативними заходами працівники поліції, по гарячих слідах, встановили причетність до скоєного злочину 15-річного студента одного із навчальних закладів міста, оскільки головний винуватець і його «компанія» вже неодноразово попадали в поле зору правоохоронців за скоєння подібних злочинів.

Відомості слідчими внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 ( Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Головного «фігуранта» затримали, в порядку ст. 208 КПК України, та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Слідство триває.

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Теги: Володимир-Волинський, кримінал, поліція
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