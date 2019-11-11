На Волині на дорозі загинув 26-річний хлопець





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Інформацію підтвердили у слідчому управлінні ГУНП у Волинській області.



Розповіли, що загиблий – 1994 року народження, житель села Нові Червища. Хлопець вийшов з автобуса та перебігав дорогу поза пішохідним переходом. У цей момент його збив автомобіль. Від отриманих травм він помер на місці події.



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Поліція відкрила кримінальне провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 9 жовтня на дорозі Луцьк–Любешів поблизу села Нові Червища Камінь-Каширського району автомобіль Peugeot Partner на смерть збив хлопця, що вийшов з автобуса і перебігав дорогу.Про цеповідомили очевидці аварії.Інформацію підтвердили у слідчому управлінні ГУНП у Волинській області.Розповіли, що загиблий – 1994 року народження, житель села Нові Червища. Хлопець вийшов з автобуса та перебігав дорогу поза пішохідним переходом. У цей момент його збив автомобіль. Від отриманих травм він помер на місці події.Головне зображення ілюстративне

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