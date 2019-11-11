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На Волині на дорозі загинув 26-річний хлопець

На Волині на дорозі загинув 26-річний хлопець
Увечері 9 жовтня на дорозі Луцьк–Любешів поблизу села Нові Червища Камінь-Каширського району автомобіль Peugeot Partner на смерть збив хлопця, що вийшов з автобуса і перебігав дорогу.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Інформацію підтвердили у слідчому управлінні ГУНП у Волинській області.

Розповіли, що загиблий – 1994 року народження, житель села Нові Червища. Хлопець вийшов з автобуса та перебігав дорогу поза пішохідним переходом. У цей момент його збив автомобіль. Від отриманих травм він помер на місці події.

Головне зображення ілюстративне

Поліція відкрила кримінальне провадження.

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Теги: аварія, загибель, ДТП, Нові Червища
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