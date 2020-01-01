Ректор ВНУ імені Лесі Українки повідомив, чи переходить виш на дистанційне навчання

Анатолій Цось прокоментував заяву в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета щодо дистанційного навчання.



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Очільник університету повідомив, що наразі немає офіційного наказу перевести університет в режим дистанційного навчання. Тому навчальний заклад продовжує працювати у звичному режимі.



Наразі ще один тиждень карантину доведеться відбути факультету іноземної філології через ситуацію із поширенням коронавірусу.



Також за вихідні виявили ще 2 випадки коронавірусу на факультеті міжнародних відносин, тому він переходить на двотижневу самоізоляцію.



Цось запевнив, що і надалі буде продовжуватися така практика: якщо будуть випадки хвороби, будуть запроваджені карантинні обмеження.

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