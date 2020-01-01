вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ректор ВНУ імені Лесі Українки повідомив, чи переходить виш на дистанційне навчання

Ректор ВНУ імені Лесі Українки повідомив, чи переходить виш на дистанційне навчання
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цось прокоментував заяву в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета щодо дистанційного навчання.

Про це повідомляють на студентському інформаційному порталі "Нівроку" у facebook.

Очільник університету повідомив, що наразі немає офіційного наказу перевести університет в режим дистанційного навчання. Тому навчальний заклад продовжує працювати у звичному режимі.

Наразі ще один тиждень карантину доведеться відбути факультету іноземної філології через ситуацію із поширенням коронавірусу.

Також за вихідні виявили ще 2 випадки коронавірусу на факультеті міжнародних відносин, тому він переходить на двотижневу самоізоляцію.

Цось запевнив, що і надалі буде продовжуватися така практика: якщо будуть випадки хвороби, будуть запроваджені карантинні обмеження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВНУ імені Лесі Українки, дистанційне навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на дорозі загинув 26-річний хлопець
Сьогодні, 12:06
Тварину від смерті врятували люди: у Луцькому зоопарку – новий червонокнижний мешканець
Сьогодні, 12:05
Ректор ВНУ імені Лесі Українки повідомив, чи переходить виш на дистанційне навчання
Сьогодні, 11:42
На Волині розшукали зниклого підлітка
Сьогодні, 11:31
Видавав себе за пішохода: у Луцьку патрульні вночі зловили п’яного водія
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
Нові штрафи та посилення карантину: як влада боротиметься з Covid-19 Нові штрафи та посилення карантину: як влада боротиметься з Covid-19
Сьогодні, 02:32
Студентів хочуть виселити з гуртожитків через дистанційне навчання Студентів хочуть виселити з гуртожитків через дистанційне навчання
11 жовтень, 23:39
У понеділок МОН направить листи у регіони щодо переходу шкіл на дистанційне навчання У понеділок МОН направить листи у регіони щодо переходу шкіл на дистанційне навчання
11 жовтень, 18:07
Міністр освіти закликав школи перейти на дистанційне навчання Міністр освіти закликав школи перейти на дистанційне навчання
10 жовтень, 15:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на дорозі загинув 26-річний хлопець
Сьогодні, 12:06
 0
Тварину від смерті врятували люди: у Луцькому зоопарку – новий червонокнижний мешканець
Сьогодні, 12:05
 0
Ректор ВНУ імені Лесі Українки повідомив, чи переходить виш на дистанційне навчання
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині розшукали зниклого підлітка
Сьогодні, 11:31
 0
Видавав себе за пішохода: у Луцьку патрульні вночі зловили п’яного водія
Сьогодні, 11:16
 0
Медіа
відео
1/8