Ректор ВНУ імені Лесі Українки повідомив, чи переходить виш на дистанційне навчання
Сьогодні, 11:42
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цось прокоментував заяву в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета щодо дистанційного навчання.
Про це повідомляють на студентському інформаційному порталі "Нівроку" у facebook.
Очільник університету повідомив, що наразі немає офіційного наказу перевести університет в режим дистанційного навчання. Тому навчальний заклад продовжує працювати у звичному режимі.
Наразі ще один тиждень карантину доведеться відбути факультету іноземної філології через ситуацію із поширенням коронавірусу.
Також за вихідні виявили ще 2 випадки коронавірусу на факультеті міжнародних відносин, тому він переходить на двотижневу самоізоляцію.
Цось запевнив, що і надалі буде продовжуватися така практика: якщо будуть випадки хвороби, будуть запроваджені карантинні обмеження.
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Про це повідомляють на студентському інформаційному порталі "Нівроку" у facebook.
Очільник університету повідомив, що наразі немає офіційного наказу перевести університет в режим дистанційного навчання. Тому навчальний заклад продовжує працювати у звичному режимі.
Наразі ще один тиждень карантину доведеться відбути факультету іноземної філології через ситуацію із поширенням коронавірусу.
Також за вихідні виявили ще 2 випадки коронавірусу на факультеті міжнародних відносин, тому він переходить на двотижневу самоізоляцію.
Цось запевнив, що і надалі буде продовжуватися така практика: якщо будуть випадки хвороби, будуть запроваджені карантинні обмеження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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