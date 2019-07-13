5-річного хлопчика, якого на Волині сильно побив п'яний батько, перевели з реанімації

Двоє із п’яти дітей, яких госпіталізували, досі перебувають у обласній дитячій лікарні.Про це у коментаріповідомив заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання з хірургічної роботиЗа словами медика, стан дітей покращився, але з лікарні їх поки не виписали. Але 5-річного хлопчика, який, вже перевели у відділення неврології. Зауважимо, що до лікарні він потрапив, маючи закриту черепно-мозкову травму важкого ступеня, струс мозку важкого ступеня, забій грудної клітки та черевної порожнини, правобічний пневмоторакс з подальшим дренуванням.Ігор Дородних зауважив, що діти перебуватимуть у лікарні, поки не пройдуть усі необхідні обстеження.Нагадаємо, у селі Навіз Рожищенського району 35-річний місцевий мешканець напідпитку побив п’ятьох малолітніх дітей восьми, семи, п’яти, трьох та одного років.Поліцейських на місце події викликала бабуся дітей. Правоохоронці з’ясували, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився із дружиною. Жінка із дому втекла, після чого п’яний батько побив дітей.Усіх п'ятьох дітей тимчасово помістять у дитячі притулки.