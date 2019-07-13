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5-річного хлопчика, якого на Волині сильно побив п'яний батько, перевели з реанімації

5-річного хлопчика, якого на Волині сильно побив п'яний батько, перевели з реанімації
Двоє із п’яти дітей, яких госпіталізували після побиття нетверезим батьком, досі перебувають у обласній дитячій лікарні.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних.

За словами медика, стан дітей покращився, але з лікарні їх поки не виписали. Але 5-річного хлопчика, який перебував у важкому стані в реанімації, вже перевели у відділення неврології. Зауважимо, що до лікарні він потрапив, маючи закриту черепно-мозкову травму важкого ступеня, струс мозку важкого ступеня, забій грудної клітки та черевної порожнини, правобічний пневмоторакс з подальшим дренуванням.

Ігор Дородних зауважив, що діти перебуватимуть у лікарні, поки не пройдуть усі необхідні обстеження.

Нагадаємо, у селі Навіз Рожищенського району 35-річний місцевий мешканець напідпитку побив п’ятьох малолітніх дітей восьми, семи, п’яти, трьох та одного років. Двох із них госпіталізували до лікарні. Поліцейських на місце події викликала бабуся дітей. Правоохоронці з’ясували, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився із дружиною. Жінка із дому втекла, після чого п’яний батько побив дітей.

Усіх п'ятьох дітей тимчасово помістять у дитячі притулки.

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Теги: Луцьк, побиття дітей, Рожище
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