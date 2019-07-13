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Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*
До Луцької міської ради на виборах балотуватимуться 14 партій і 521 кандидат на шести округах. Від Громадянського Руху «СВІДОМІ» на виборах позмагаються 42 кандидати.

Інформацію про те, хто і в яких округах із кандидатів "СВІДОМИХ" балотуватиметься до луцької мерії, підготувало видання «Конкурент». Також дивіться, хто і де балотуватиметься до Луцькради від інших політсил.

Детальніше із списком вулиць та адрес, які належать до відповідного округу, можна ознайомитися в кінці матеріалу.

Першим номером у списку "СВІДОМИХ" є засновник ГР Андрій Покровський.

Округ №1

(Вересневе, частина району ЛПЗ, Малий Омеляник, район вулиці Володимирської, села Заборолівської ОТГ)

1. Падалко Галина Анатоліївна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


24.11.1995. Вища. Аспірантка Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «ХАІ».

2. Маруняк Андрій Ярославович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


07.06.1978. Вища. Заступник начальника управління містобудування та архітектури Луцької міської ради.

3. Бондар Олександр Володимирович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


20.06.1990. Вища. Адвокат Адвокатського об'єднання «Покровський та партнери».

4. Мандзироха Оксана Олександрівна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


01.08.1986. Вища. Бухгалтер ТОВ «Креденс Феніче».

5. Головенко Дмитро Адамович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


05.05.1954. Вища. Голова ОСББ «Ветеранів 22».

Округ №2

(Старе місто, Кічкарівка, Красне, Гнідава, частина району ЛПЗ та вул. Львівської, села Княгининівської ОТГ, с. Іванчиці, с. Озденіж)

1. Наход Михайло Андрійович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


09.10.1977. Вища. Співзасновник Громадської організації «Громадянський Рух «СВІДОМІ». Приватний підприємець.

2. Шотік Валентина Ананіївна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


04.03.1980. Вища. Менеджер з продажу первинної нерухомості ТОВ «Казкова оселя».

3. Жичук Микола Петрович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


17.12.1982. Вища. Фізична особа-підприємець.

4. Горбач Ольга Данилівна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


19.04.1971. Вища. Головний спеціаліст у справах осіб з інвалідністю та соціальних послуг – секретар робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Волинській облдержадміністрації.

5. Лихач Веніамін Іванович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


20.12.1994. Вища. Менеджер (управитель) з постачання ТОВ «СВАЯ».

6. Манжеровська Маріанна Андріївна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


02.05.1991. Вища. Президент ГО КСТ «Форс».

Округ №3

(центр міста)

1. Шкітер Тарас Ігорович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


24.11.1990. Вища. Директор ТОВ «Інформаційне агентство «Конкурент».

2. Киця Андрій Іларіонович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*



27.02.1968. Вища. Директор Луцької спеціалізованої школи 1-3 ступенів №1.

3. Мікоян Євгеній Арчілійович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


12.09.1991. Вища. Менеджер з розвитку громадської організації «Громадянський Рух «СВІДОМІ».

4. Осип Марія Анатоліївна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


21.09.1982. Вища. Викладач біології та основ медичних знань Луцького педагогічного коледжу.

5. Спас Юлія Олександрівна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


01.11.1986. Вища. Адвокат Адвокатської компанії «Legis Finance».

6. Фоменко Віктор Вікторович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


25.10.1980. Вища. Директор ТОВ «ЕЛЛЕН ГРУП».

7. Даценко Наталія Валентинівна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


03.02.1976. Вища. Бухгалтер І категорії ДП "ЛРЗ "МОТОР".

8. Головенко Мар'яна Юріївна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


01.06.1991. Вища. Торговий представник ТОВ ПТФ «Farmakom».

Округ №4

(район вул. Дубнівської, Рівненської та проспекту Відродження, Теремно, частина 33-го кварталу)

1. Худоба Андрій Григорович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


13.02.1978. Вища. Директор ТОВ «Казкова оселя».

2. Куртєєва Олександра Аркадіївна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


05.05.1988. Вища. Директорка ТОВ «Контент Менеджмент Груп».

3. Матвіюк Роман Володимирович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


16.10.1980. Вища. Директор ТОВ «ТД «Ніка-Авто».

4. Абрамчук Станіслав Миколайович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


26.02.1998. Вища. Фізична особа-підприємець.

5. Власюк Наталія Яківна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


16.10.1980. Вища. Фізична особа-підприємець.

6. Караїм Володимир Павлович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


22.02.2000. Вища. Комерційний агент станції Луцьк виробничого структурного підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця».

Округ №5

(55-й мікрорайон, частина 33-го та 40-го кварталів)

1. Хаймик Валентин Федорович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


20.05.1992. Вища. Юрист управління містобудування та архітектури Луцької міської ради.

2. Лучик Андрій Олегович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


17.05.1982. Вища. Головний редактор ТОВ «Інформаційне агентство «Конкурент».

3. Назар Христина Григорівна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


20.07.1994. Вища. Директорка ТОВ «Віста +».

4. Мельник Андрій Миколайович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


24.03.1974. Вища. Вчитель історії КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».

5. Патіюк Людмила Ярославівна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


02.01.1979. Вища. Фізична особа-підприємець.

6. Іванченко Олександр Анатолійович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


12.12.1975. Вища. Лікар - уролог Луцької міської клінічної лікарні.

7. Завадська Олена Федорівна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


14.04.1981. Вища. Керівник гуртків інформатики в Обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді.

8. Климюк Артур Анатолійович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


14.11.1995. Вища. Контент-менеджер «Nowtex».

Округ №6

(Вишків, частина 33-го та 40-го кварталів, села Жидичинської ОТГ та Прилуцької сільської ради).

1. Надточій Алла Володимиріна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


08.08.1979. Вища. Заступник директора ТОВ «Контент Менеджмент Груп». Депутат Луцької міської ради.

2. Грелюк Дмитро Петрович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


18.01.1989. Вища. Директор ТОВ Кінотеатр «Промінь».

3. Грушецький Іван Леонідович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


15.07.1984. Вища. Головний спеціаліст юридичного відділу Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області.

4. Янчук Олександр Миколайович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


20.09.1974. Вища. Менеджер (продавець-консультант) ФОП Бойко С.М.

5. Деменік Людмила Ростиславівна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


26.10.1990. Вища. Вчитель фізики, астрономії та інформатики (відпустка по догляду за дитиною до 3 років) Ліцей №25, м. Житомира.

6. Козіна Петро Степанович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


09.07.1975. Середня спеціальна. Фізична особа-підприємець, магазин «Господар».

7. Климець Оксана Миколаївна

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


14.03.1982. Вища. Керуюча ТОВ «Кілограм Захід».

8. Дмитрук Віталій Ігорович

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


18.07.1991. Вища. Лікар загальної практики - сімейний лікар ФОП Дмитрук Віталій Ігорович (Медичний центр “Центр сімейного здоров'я”).

Детально про те, які села, а також вулиці Луцька входять до кожного округу, читайте нижче.

Виборчий округ №1:

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


– 070496 с.Боголюби
– 070497 с.Богушівка
– 070498 с.Тарасове
– 070511 с.Забороль
– 070512 с.Великий Омеляник
– 070513 с.Антонівка, с.Всеволодівка, с.Олександрівка
– 070525 с.Одеради, с.Городок
– 070526 с.Сьомаки
– 070542 с.Шепель, с.Заболотці, с.Охотин
– 071023 м.Луцьк – вул.Агрономічна, вул.Дачна, вул.Довженка, вул.Комка, вул.Корольова, вул.Ландау, вул.Олега Ольжича, вул.Олени Теліги, вул.Ольги Бесараб, вул.Полонківська, вул.Рильського, вул.Спортивна, вул.Театральна, вул.Туполєва, вул.Цукрова
– 071024 м.Луцьк – вул.Валерії Новодворської, вул.Весела, вул.Весняна, вул.Далека, вул.Крушельницької, вул.Мамсурова: 7–62А; вул.Межова, вул.Миколи Куделі, вул.Нова, вул.Покальчуків, вул.Польова, вул.Ранкова, вул.Рахманінова, вул.станція Гнідава, вул.Стрельникова, вул.Трудова
– 071025 м.Луцьк – вул.Боженка, вул.Гостинна, вул.Ковпака, вул.Мамсурова: 1–6; вул.Окружна, вул.Прасолів, вул.Станіславського: 74–78А; вул.Стара дорога, вул.Фільваркова, вул.Шота Руставелі: 1–9, 10А–49
– 071026 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 4А, 6 к.А–7, 13А; вул.Грабовського: 7–7А, 9–11; вул.Шота Руставелі: 10;
– 071027 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 1, 2 к.А–4, 5, 9; вул.Бенделіані: 1, 3 к.ГУРТ
– 071028 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 1А, 11; вул.Бенделіані: 1А, 3А–7; вул.Ростислава Волошина, вул.Станіславського: 1–1Б, 3А, 13–48Г, 52
– 071033 м.Луцьк – вул.Баранова: 43, 45, 47, 49, 51–126А; вул.Вересая, вул.Вериківського, вул.Вишенського, вул.Вільямса, вул.Гончарівка, вул.Городецька: 1–24, 27, 28–66; вул.Дмитра Донцова, вул.Левітана, вул.Лермонтова, вул.Лисенка: 43–57; вул.Львівська: 86–150К; вул.Маковського, вул.Малоомелянівська: 83, 85–110; вул.Мечникова: 16–25; вул.Мурашка, вул.Олени Кульчицької: 1–14, 16; вул.Павлова, вул.Смирнова: 1А, 3–3А, 4А–4Б, 5А, 6–6А, 8А; вул.Станіславського: 2–2Г, 4–10, 12; вул.Степова: 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89–91, 93–152; вул.Трутовського, вул.Ярослава Стецька, пров.Грінченка, пров.Дмитра Донцова, пров.1-й Малоомелянівський, пров.1-й Степовий, пров.1-й Трутовського, пров.2-й Малоомелянівський, пров.2-й Степовий, пров.2-й Трутовського, пров.3-й Степовий, пров.3-й Трутовського;
– 071034 м.Луцьк – вул.Акацієва, вул.Баранова: 10, 12, 14–42, 44, 46, 48, 50; вул.Боткіна, вул.Вербова, вул.Галини Коханської, вул.Гірна: 2А–2В, 4, 6, 8, 10–12А, 14–16, 18, 20, 22, 24–24А, 26, 28, 30–57; вул.Городецька: 25–25Г, 27Б; вул.Грабова, вул.Івана Богуна, вул.Каштанова, вул.Квітова, вул.Лисенка: 19, 21, 23, 25, 27–42А; вул.Львівська: 1–36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64–70, 72, 74–84; вул.Люблінська, вул.Малинова, вул.Малоомелянівська: 57–59, 65, 67, 69, 71–82, 84; вул.Мечникова: 1–15; вул.Наталії Ужвій, вул.Олени Кульчицької: 15, 17–21; вул.Партизанська, вул.Патона, вул.Петра Болбочана, вул.Пирогова: 17–48; вул.Потебні: 1–30, 32; вул.Сєченова, вул.Смирнова: 1, 2, 4, 5, 5Б–5В, 7–8, 9–31А; вул.Степова: 21, 23, 25, 27, 29, 31–31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53–53А, 55–72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86–86А, 88, 92; вул.Тарасова: 1–18, 20, 22; вул.Тополева, вул.Філатова, вул.Шпитальна, пров.Галини Коханської, пров.3-й Малоомелянівський, пров.4-й Малоомелянівський, пров.4-й Степовий, пров.5-й Малоомелянівський
– 071035 м.Луцьк – вул.Айвазовського, вул.Балтійська, вул.Баранова: 1–9, 11, 13; вул.Березова, вул.Берестечківська, вул.Вільхова, вул.Вітковського, вул.Волинська, вул.Володимирська: 1 к.ГУРТ–73, 75–89; вул.Горіхова, вул.Дубова, вул.Західна, вул.Зелена, вул.Кленова, вул.Курська, вул.Липова, вул.Лисенка: 1–18, 20–20А, 22, 24, 26; вул.Ліщинова, вул.Малоомелянівська: 1–56, 60–64, 66–66А, 68, 70; вул.Мінська, вул.Нахімова: 1–8, 10; вул.Педагогічна, вул.Пирогова: 1–16; вул.Рєпіна, вул.Садова, вул.Соснова: 12–18; вул.Старосільська, вул.Степана Кривенького: 1–8, 12, 14; вул.Степова: 1–20, 22, 24, 26, 28–28А, 30, 32–32А, 34–34А, 36, 38, 40–40А, 42, 44–44А, 46, 48, 50, 52, 54–54А; вул.Тарасова: 19, 21, 23–86; вул.Тургенєва, вул.Холодноярська, вул.Челюскіна, вул.Шишкіна, вул.Яблунева, вул.Ясенова: 13, 15–17А; пров.Садовий, пров.6-й Малоомелянівський, пров.7-й Малоомелянівський, пров.8-й Малоомелянівський
– 071036 м.Луцьк – вул.Володимирська: 74, 95–116.

Виборчий округ №2:

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


– 070487 смт Рокині
– 070488 с.Брище
– 070520 с.Княгининок, с.Моташівка
– 070521 с.Зміїнець
– 070522 с.Милушин, с.Милуші
– 070523 с.Буків, с.Сирники
– 070799 с.Іванчиці
– 070800 с.Озденіж
– 071029 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 13, 15; вул.Гнідавська: 63Б, 65; вул.Марка Вовчка: 2–16, 18–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; вул.Станіславського: 11–11Д, 50
– 071030 м.Луцьк – бульв.Дружби Народів: 8–8А, 10, 12; вул.Гнідавська: 20–20А, 24–28, 30–55, 59, 61; вул.Грабовського: 3–6, 7Б–8; вул.Гречана, вул.Даньшина: 1А, 3–7А, 9, 11, 25–86; вул.Марка Вовчка: 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33–33Б, 35–72; вул.Нагірна, вул.Південна, вул.Потебні: 58, 60–60А, 66–102; вул.Черняховського, пров.Гнідавський, пров.Шота Руставелі
– 071031 м.Луцьк – вул.Докучаєва, вул.Львівська: 37, 39, 41, 43, 45–45А, 47, 49–51, 53, 55, 57, 59, 61–61Б; вул.Потебні: 31, 33–57, 59, 61–65; вул.Супутника, вул.Тимірязєва, вул.Цегельна, вул.Чекаліна
– 071032 м.Луцьк – вул.Гнідавська: 56–58, 60, 62–63А, 63В–64, 66–96; вул.Даньшина: 1, 2–2А, 8 к.ГУРТ, 10, 12–24; вул.Львівська: 63–63Б, 71, 73–73А; вул.Олекси Ошуркевича, вул.Софії Перовської
– 071037 м.Луцьк – вул.Боровиковського, вул.Добролюбова, вул.Долинна, вул.Журавлина, вул.Зарічна, вул.Качалова, вул.Ковельська: 129–129А, 131–181; вул.Ланова, вул.Левадна, вул.Лєскова, вул.Микулицька, вул.Надозерна, вул.Новочерчицька, вул.Поштова, вул.Симиренка, вул.Стефаника, вул.Тиха, вул.Чернишевського: 1–86, 88–89, 91–103, 105, 106А–107, 109А, 111–113А, 115А, 117–126, 126Б–128, 129–164; вул.Черчицька, вул.Юрія Тютюнника, пров.Качалова, пров.Надозерний
– 071038 м.Луцьк – вул.Берестова, вул.Гірна: 1–2, 3, 5, 7, 9–9Б, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; вул.Глинки, вул.Застав’я, вул.Кічкарівська, вул.Ковельська: 25, 29–128В, 130–130А; вул.Копачівська, вул.Матросова, вул.Менделєєва, вул.Милуська, вул.Нахімова: 9, 11–26; вул.Нестерова, вул.Попова, вул.Путінцева, вул.Рогова, вул.Севастопольська, вул.Соснова: 2–10; вул.Старицького, вул.Степана Кривенького: 9–11, 13, 15–49; вул.Фабрична, вул.Хотимська, вул.Червоного Хреста, вул.Шкільна, вул.Ясенова: 1–12, 14; пров.Старицького
– 071039 м.Луцьк – вул.Волгоградська, вул.Волноваська, вул.Гоголя, вул.Григорія Гуляницького, вул.Залізна, вул.Ломоносова, вул.Макарова, вул.Механічна, вул.Миру, вул.Міліційна, вул.Новоброварна, вул.Олекси Алмазова, вул.Проектувальна, вул.Рилєєва, вул.Товарова, вул.Ушинського, вул.Чернишевського: 86А, 90, 104–104А, 106, 108–108А, 110, 114А–114Г, 116–116В, 126А, 128А; вул.Шевченка: 13А–15, 19, 23–88; вул.Янки Купали
– 071040 м.Луцьк – вул.Богдана Хмельницького: 8, 11–60; вул.Даргомижського, вул.Заповітна, вул.Затишна, вул.Іова Кондзелевича, вул.Ковельська: 1 к.ГУРТ–24А, 26–28; вул.Короленка, вул.Коцюбинського, вул.Кривий Вал: 1–27; вул.Набережна: 2–10; вул.Романюка, вул.Франка: 1–8А; вул.Чайковського, вул.Шевченка: 5, 7–9, 18, 20
– 071041 м.Луцьк – вул.Базарна, вул.Братковського, вул.Гаврилюка, вул.Галшки Гулевичівни, вул.Глушець: 3–25А; вул.Гнідавська: 1–19, 21, 29; вул.Данила Галицького, вул.Драгоманова, вул.Замкова, вул.Караїмська, вул.Кафедральна, вул.Кочерги, вул.Кривий Вал: 37–45; вул.Лесі Українки: 6–49; вул.Лютеранська, вул.Петрусенко, вул.Плитниця, вул.П’ятницька гірка, вул.Руська, вул.Сенаторки Левчанівської, вул.Хакімова
– 071096 КП "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м.Луцьк, вул.Тимірязєва, 1
– 071097 КП "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" Волинської обласної ради, м.Луцьк, вул.Львівська, 50
– 071098 КП "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни" Волинської обласної ради, м.Луцьк, вул.Стефаника, 3А
– 071099 КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" Волинської обласної ради, м.Луцьк, вул.Шевченка, 30
– 071128 Луцький військовий госпіталь - військова частина А-4554, м.Луцьк, вул.Сенаторки Левчанівської, 4.

Виборчий округ №3:

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


– 071042 м.Луцьк – вул.Богдана Хмельницького: 2–7А, 9; вул.Глушець: 27–35; вул.Гончарова, вул.Градний Узвіз, вул.Крилова, вул.Лесі Українки: 50–67; вул.Паркова, вул.Пушкіна, вул.Степана Бандери, вул.Шопена: 1А–3А; просп.Волі: 2–12, 15–15А, 17–19
– 071043 м.Луцьк – вул.Будівельників, вул.Євгена Сверстюка, вул.Літня, вул.На Таборищі, вул.Нестора Бурчака: 5–14; вул.Потапова, вул.Шопена: 13–16; вул.Ярощука
– 071044 м.Луцьк – вул.Генерала Шухевича, просп.Перемоги: 1А–10, 12; просп.Президента Грушевського: 4–4А, 6–19
– 071045 м.Луцьк – вул.Винниченка, вул.Гайдамацька, вул.Глібова, вул.Гребінки, вул.Залізняка, вул.Кооперативна, вул.Прогресу, вул.Сільська, вул.Словацького, вул.Стрілецька: 1, 3–5, 9–11, 13–19; вул.Тесленка, вул.Учительська, вул.Франка: 10–61; вул.Шевченка: 4, 6, 10; вул.Яровиця, просп.Василя Мойсея
– 071047 м.Луцьк – вул.Євгена Коновальця, вул.Стрілецька: 2 к.ГУРТ; просп.Президента Грушевського: 1–3Б, 5
– 071048 м.Луцьк – вул.Арцеулова: 1–6; вул.Гулака-Артемовського: 1–17
– 071049 м.Луцьк – вул.Арцеулова: 7–22; вул.Гулака-Артемовського: 19–25А; вул.Привокзальна: 13–13А к.ГУРТ, 15
– 071050 м.Луцьк – вул.Привокзальна: 6–9, 14 к.ГУРТ–14А к.ГУРТ; просп.Президента Грушевського: 20–33
– 071051 м.Луцьк – вул.Брестська, вул.Клима Савура: 1–41Б; вул.Привокзальна: 1–4; вул.Саперів: 1–5А, 7, 9, 11–15А; просп.Перемоги: 11, 13–34А
– 071052 м.Луцьк – вул.Грибоєдова, вул.Івана Огієнка, вул.Саперів: 6–6А, 8, 10, 17–19; вул.Уласа Самчука, вул.Червоної Калини, вул.8-го Березня
– 071053 м.Луцьк – вул.Бічна, вул.Вавилова, вул.Кармелюка, вул.Кобилянської, вул.Коперника, вул.Курчатова, вул.Лобачевського, вул.Мельнична, вул.Північна, вул.Пінська, вул.Поморська, вул.Пржевальського, вул.Світла, вул.Сенатора, вул.Холмська, вул.Шопена: 4–12А; вул.Щепкіна, вул.Ясна
– 071054 м.Луцьк – вул.Глушець: 39 к.ГУРТ–45; вул.Лугова, просп.Волі: 14, 16А–16Д, 20–42А, 44–44А, 48, 52–56
– 071055 м.Луцьк – вул.Баженова, вул.Варварівка, вул.В’ячеслава Хурсенка: 1–2, 4, 6–6А; вул.Георгія Гонгадзе, вул.Задворецька, вул.Клима Савура: 43–82Б; вул.Кривоноса: 1–13А; вул.Купріна, вул.Кутузова: 1–9, 12; вул.Мічуріна, вул.Ніла Хасевича, вул.Олександра Богачука, вул.Повстанська, вул.Поліська Січ, вул.Сірої дивізії, вул.Срібна, вул.Сталева, вул.Тараса Бульби-Боровця
– 071056 м.Луцьк – вул.Кременецька, вул.Олицька, вул.Острозька, вул.Чехова, пл.Київський майдан: 6–13; просп.Волі: 43, 45–45А, 49–51А, 57–74
– 071057 м.Луцьк – вул.Архітектора Метельницького, вул.Дубнівська: 12–29А, 31–33, 35, 37–39; вул.Костопільська, вул.Рівненська: 1–39; пл.Київський майдан: 1–5
– 071100 Комунальне підприємство "Луцький клінічний пологовий будинок" м.Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 18
– 071101 КП "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради м.Луцьк, просп.Президента Грушевського, 21.

Виборчий округ №4:

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


– 071058 м.Луцьк – вул.Вишнева, вул.Дубнівська: 30А, 34, 36А, 40–63Б, 65–97; вул.Заводська, вул.Коротка, вул.Лопатіна, вул.Профспілкова, вул.Робітнича, вул.Садовського, вул.Ставки, вул.Трункіна, вул.Фестивальна
– 071059 м.Луцьк – вул.Балакирева, вул.Бородіна, вул.Вишнівецька, вул.Героїв Крут, вул.Говорова, вул.Грекова, вул.Дубнівська: 64А, 99–139/671; вул.Збаразька, вул.Ізмайлова, вул.Калинова, вул.Млинівська, вул.Надрічна, вул.Нечуя-Левицького, вул.Нікішева, вул.Панаса Мирного, вул.Паторжинського, вул.Привітна, вул.Прилуцька, вул.Скрябіна, вул.Сонячна, вул.Східна, пров.Прилуцький, пров.1-й Збаразький, пров.2-й Збаразький
– 071060 м.Луцьк – вул.В’ячеслава Хурсенка: 41–69; вул.Декабристів: 31, 50–74; вул.Електроапаратна, вул.Казакова: 1–2, 4, 6; вул.Рівненська: 50, 56, 58, 81–87
– 071061 м.Луцьк – вул.Гетьмана Дорошенка: 1–22А; вул.Гетьмана Сагайдачного: 1–38А; вул.Рівненська: 102–143; просп.Відродження: 1–4, 6
– 071062 м.Луцьк – вул.Брюллова, вул.Верещагіна, просп.Відродження: 5, 8–10А, 12–14Б
– 071063 м.Луцьк – вул.Захарова: 2, 4–10; вул.Митрополита Андрея Шептицького: 31–43; вул.Петра Маха: 11, 13, 21, 32–52; вул.Щусева, просп.Відродження: 7
– 071064 м.Луцьк – вул.Балківська: 1–13; вул.Вороніхіна: 1–7, 9, 11, 13, 15–15А; вул.В’ячеслава Хурсенка: 3, 5, 7–39; вул.Гетьмана Мазепи: 1–9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; вул.Гризодубової, вул.Декабристів: 1–30, 32–48; вул.Захарова: 1, 3; вул.Кривоноса: 14–59; вул.Кутузова: 11, 13–52; вул.Митрополита Андрея Шептицького: 1–30; вул.Олексія Шума, вул.Петра Маха: 18; вул.Рівненська: 45–49, 51–53, 57, 59–79
– 071065 м.Луцьк – вул.Арсена Річинського, вул.Балківська: 15–52; вул.Гетьмана Мазепи: 10–10А, 12–12А, 14, 16, 18–18Б, 20–20А, 22–22А, 24–61; вул.Данила Шумука, вул.Дарвіна, вул.Єрмолової, вул.Йосафата Кунцевича, вул.Князів Острозьких: 1, 3–7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29–35; вул.Князів Ружинських, вул.Павла Пащевського, вул.Петра Маха: 1–10, 12, 14, 20, 24–30; вул.Петра Могили, вул.Саксаганського, вул.Сапалаївська, вул.Сковороди, вул.Софії Ковалевської: 1–17; вул.Степана Мазурця, вул.Християнська: 1–24, 26, 28, 30–32, 34, 36, 38, 40
– 071066 м.Луцьк – вул.Богомольця, вул.Вороніхіна: 8, 10, 12, 14, 16–49А; вул.Глієра, вул.Захарова: 11–17; вул.Казакова: 3, 5, 7–17; вул.Князів Острозьких: 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; вул.Космонавтів, вул.Ринок, вул.Софії Ковалевської: 18–52; вул.Старова, вул.Сурикова, вул.Християнська: 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41–49
– 071067 м.Луцьк – вул.Леонтовича, просп.Відродження: 11, 15–25, 27–27А, 29А, 31–35
– 071068 м.Луцьк – вул.Гетьмана Дорошенка: 23–41; вул.Гетьмана Сагайдачного: 39–59; вул.Січова
– 071069 м.Луцьк – вул.Борохівська, вул.Запорізька, вул.Козацька, вул.Липинська, вул.Мисливська, вул.Народних Дружинників, вул.Писаревського: 3А, 6–32; вул.Підгаєцька, вул.Ревуцького, вул.Смєлякова, вул.Теремнівська: 1–69, 71–101
– 071070 м.Луцьк – вул.Теремнівська: 70
– 071071 м.Луцьк – вул.Гнатюка, вул.Загородня, вул.Струтинської, пров.Струтинської, просп.Відродження: 26–26Б, 28–28А, 30, 39; просп.Молоді: 1–1А
– 071072 м.Луцьк – вул.Писаревського: 4; просп.Відродження: 41–43; просп.Молоді: 3–3Б, 5–5Б, 7, 9–9Б, 11
– 071077 м.Луцьк – вул.Ветеранів, вул.В’ячеслава Чорновола: 14–30; просп.Соборності: 19А, 23
– 071103 Комунальне підприємство "Луцька міська клінічна лікарня" м.Луцьк, просп. Відродження, 13.

Виборчий округ №5:

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


– 071073 м.Луцьк – просп.Відродження: 45; просп.Молоді: 4, 6–6А, 8, 10 0
– 071075 м.Луцьк – просп.Молоді: 10А, 12, 14; просп.Соборності: 1–5, 7 к.ГУРТ, 9
– 071076 м.Луцьк – просп.Молоді: 13–13Б, 15–23; просп.Соборності: 13–13Б, 15, 17–19
– 071078 м.Луцьк – просп.Соборності: 21, 25–25Б, 27, 29, 31–31А, 33, 35, 37–37Б
– 071079 м.Луцьк – вул.Агатангела Кримського, вул.В’ячеслава Чорновола: 2–10; вул.Олеся Гончара: 7–9; вул.Сухомлинського
– 071080 м.Луцьк – вул.Кравчука: 44–46, 48; просп.Соборності: 32–32Б, 34, 36, 38–42А
– 071081 м.Луцьк – вул.Карпенка-Карого: 2–4, 6; вул.Кравчука: 28–42А, 46А–46Д
– 071082 м.Луцьк – вул.Зацепи, вул.Конякіна: 25, 27–37; вул.Кравчука: 19Б
– 071083 м.Луцьк – вул.Воїнів-афганців: 1, 7; вул.Конякіна: 37А; вул.Кравчука: 19А, 26–26Б; просп.Соборності: 28, 30–30А
– 071084 м.Луцьк – вул.Воїнів-афганців: 2–6; вул.Кравчука: 15, 17–19, 22–24
– 071085 м.Луцьк – вул.Конякіна: 21–23, 25А; вул.Кравчука: 11А–11Д, 15А–15Л; вул.Федорова: 2–2Б, 4–4Д, 8
– 071086 м.Луцьк – вул.Кравчука: 16, 20; просп.Соборності: 20–20А, 22–22А, 24–24А, 26
– 071087 м.Луцьк – вул.Гордіюк: 43; просп.Соборності: 6, 8, 10–12, 14–14А, 16–16В
– 071131 м.Луцьк – вул.В’ячеслава Чорновола: 40–44; вул.Дмитра Іващенка, вул.Карпенка-Карого: 5, 9–11; вул.Липинського, вул.Олеся Гончара: 1–3А

Виборчий округ №6:

Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*


– 070296 с.Жидичин
– 070297 с.Кульчин
– 070298 с.Липляни
– 070313 с.Озерце
– 070314 с.Небіжка
– 070315 с.Клепачів
– 070319 с.Прилуцьке
– 070320 с.Дачне, с.Жабка
– 070322 с.Сапогове
– 071046 м.Луцьк – вул.Залізнична, вул.Кольцова, вул.Кондратюка, вул.Котляревського, вул.Набережна: 26–63; вул.Офіцерська, вул.Стрілецька: 6 к.ГУРТ–8, 12, 21–77
– 071074 м.Луцьк – просп.Відродження: 45А–55; просп.Молоді: 8А
– 071088 м.Луцьк – вул.Гордіюк: 37–41, 45–47; вул.Кравчука: 2, 4, 10, 12
– 071089 м.Луцьк – вул.Кравчука: 1, 3, 5–9, 11; вул.Федорова: 5–6
– 071090 м.Луцьк – вул.Конякіна: 7–7А, 9–9Б, 11–11А, 15–17А, 19; вул.Федорова: 1, 3
– 071091 м.Луцьк – вул.Гордіюк: 14–35; вул.Григорія Андрузького, вул.Гущанська, вул.Єршова, вул.Карбишева: 2–2А; вул.Конякіна: 12; вул.Миколи Міхновського, вул.Станіслава Дністрянського, пров.Гущанський
– 071092 м.Луцьк – вул.Карбишева: 2Б; вул.Конякіна: 3А–6А, 8, 10–10А, 12А; вул.Наливайка: 1, 3–3Б, 5, 7, 10–72
– 071093 м.Луцьк – вул.Гордіюк: 4–12А; вул.Конякіна: 12Б–14В, 18А; вул.Наливайка: 6–6А, 8–8А
– 071094 м.Луцьк – вул.Андрія Марцинюка, вул.Василя Стуса, вул.Гордіюк: 2; вул.Жуковського, вул.Івана Кожедуба, вул.Ківерцівська, вул.Липовецька, вул.Лідавська, вул.Наливайка: 2, 4; вул.Озерецька, вул.Петрова, вул.Сосюри, пров.Дорожний, пров.Комунальний
– 071095 м.Луцьк – вул.Безіменна, вул.Вахтангова, вул.Вишківська, вул.Героїв УПА, вул.Глибока, вул.Заньковецької, вул.Липлянська, вул.Можайського, вул.Руданського, вул.Салтикова-Щедріна, вул.Селищна, вул.Ціолковського, пров.Героїв УПА
– 071104 КП "Волинський медичний центр терапії залежностей" Волинської обласної ради м.Луцьк, вул.Карбишева, 2, 1.

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Теги: «СВІДОМІ», вибори, округи, Луцьк, політична реклама
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07 липень, 09:50
«Мене просять виборці», - Алла Надточій про майбутню участь у виборах. ВІДЕО «Мене просять виборці», - Алла Надточій про майбутню участь у виборах. ВІДЕО
27 травень, 22:18
«Верховній Раді плювати, що Луцьк не має мера», - Тарас Шкітер «Верховній Раді плювати, що Луцьк не має мера», - Тарас Шкітер
13 липень, 2019, 10:22
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