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Коли у Луцьку поставлять «розумні» зупинки і екрани

Коли у Луцьку поставлять «розумні» зупинки і екрани
У Луцьку до кінця року обіцяють облаштувати «розумні» зупинки і табло.

Про це йшлося у вівторок, 13 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Начальник управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності Вікторія Гомонець розповіла, що місто виграло грант на 6,5 мільйона гривень на використання екологічних і розумних технологій в транспортній галузі. За її словами, станом на сьогодні вже провели необхідні тендерні процедури.

Так, підрядник має поставити 9 зупинок (5 великих і 4 малих) на 3,6 мільйона гривень. Друга проведена закупівля – встановлення «розумних» екранів, де відображатиметься інформація про рух громадського транспорту.

«Згідно з документами, 15 листопада – дата надання послуг. Однак, остання закупівля затягнулася і, можливо, дата зміниться. Але завершення проєкту буде до кінця 2020 року», - наголосила посадовиця.

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Теги: Луцьк, зупинки, встановлення
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