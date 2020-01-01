Коли у Луцьку поставлять «розумні» зупинки і екрани

У Луцьку до кінця року обіцяють облаштувати «розумні» зупинки і табло.Про це йшлося у вівторок, 13 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.Начальник управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльностірозповіла, що місто виграло грант на 6,5 мільйона гривень на використання екологічних і розумних технологій в транспортній галузі. За її словами, станом на сьогодні вже провели необхідні тендерні процедури.Так, підрядник має поставити 9 зупинок (5 великих і 4 малих) на 3,6 мільйона гривень. Друга проведена закупівля – встановлення «розумних» екранів, де відображатиметься інформація про рух громадського транспорту.«Згідно з документами, 15 листопада – дата надання послуг. Однак, остання закупівля затягнулася і, можливо, дата зміниться. Але завершення проєкту буде до кінця 2020 року», - наголосила посадовиця.