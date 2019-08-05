Білоруська спецслужба найняла волинянина для шпигунства за українськими прикордонниками





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Обвинуваченим у шпигунстві проти рідної країни виявився волинянин, уродженець села Самари. Чоловік – раніше не судимий, однак лишився без роботи, розлучився із дружиною, а на його утриманні перебуває неповнолітня дитина, тож, коли запропонували «хлібну» роботу за кордоном – погодився.



Чоловікові потрібно було «зливати» білорусам конфіденційну інформацію про особовий склад підрозділів Луцького прикордонного загону та систему охорони державного кордону України на ділянці в межах Ратнівського району Волинської області.



Таку співпрацю із сусідами волинянин розпочав ще у лютому-березні 2019 року, перебуваючи в місті Брест Брестської області.



Обвинувачений навіть підписав відповідні документи і надав письмову згоду працівнику відділу Комітету Державної Безпеки Республіки Білорусь на конфіденційне співробітництво з ним. За кожне виконане завдання йому обіцяли грошову винагороду.



Зауважимо, що шпигунство – злочин, який класифікують, як державну зраду, що карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.



Так, у ході слідства виявилося, що 9 березня 2019 року обвинувачений отримав смс із першим завданням від працівника Комітету державної безпеки Республіки Білорусь.



Чоловіку потрібно було зібрати і передати іноземцю відомості про особовий склад підрозділів Луцького прикордонного загону. Документи він мав принести на особисту зустріч.



Однак волинянин все ж вирішив добровільно здатися і розповісти про угоду українським правоохоронцям, адже, як відомо, документи, які просив його принести білорус, становлять державну таємницю, отже розголошення будь-якої конфіденційної інформації особового складу може завдати шкоди обороноздатності України.



В підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого подав письмове клопотання про звільнення свого клієнта від кримінальної відповідальності на тій підставі, що він так і не виконав завдання і добровільно здався. Суд клопотання задовольнив і звільнив чоловіка від «криміналу».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, якого білоруси найняли для шпигунства за прикордонниками Луцького прикордонного загону, сам здався правоохоронцям і розповів про свій зв’язок з іноземною спецслужбою.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду Волинської області.Обвинуваченим у шпигунстві проти рідної країни виявився волинянин, уродженець села Самари. Чоловік – раніше не судимий, однак лишився без роботи, розлучився із дружиною, а на його утриманні перебуває неповнолітня дитина, тож, коли запропонували «хлібну» роботу за кордоном – погодився.Чоловікові потрібно було «зливати» білорусам конфіденційну інформацію про особовий склад підрозділів Луцького прикордонного загону та систему охорони державного кордону України на ділянці в межах Ратнівського району Волинської області.Таку співпрацю із сусідами волинянин розпочав ще у лютому-березні 2019 року, перебуваючи в місті Брест Брестської області.Обвинувачений навіть підписав відповідні документи і надав письмову згоду працівнику відділу Комітету Державної Безпеки Республіки Білорусь на конфіденційне співробітництво з ним. За кожне виконане завдання йому обіцяли грошову винагороду.Зауважимо, що шпигунство – злочин, який класифікують, як державну зраду, що карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.Так, у ході слідства виявилося, що 9 березня 2019 року обвинувачений отримав смс із першим завданням від працівника Комітету державної безпеки Республіки Білорусь.Чоловіку потрібно було зібрати і передати іноземцю відомості про особовий склад підрозділів Луцького прикордонного загону. Документи він мав принести на особисту зустріч.Однак волинянин все ж вирішив добровільно здатися і розповісти про угоду українським правоохоронцям, адже, як відомо, документи, які просив його принести білорус, становлять державну таємницю, отже розголошення будь-якої конфіденційної інформації особового складу може завдати шкоди обороноздатності України.В підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого подав письмове клопотання про звільнення свого клієнта від кримінальної відповідальності на тій підставі, що він так і не виконав завдання і добровільно здався. Суд клопотання задовольнив і звільнив чоловіка від «криміналу».

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