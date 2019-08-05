Білоруська спецслужба найняла волинянина для шпигунства за українськими прикордонниками
Сьогодні, 13:02
Волинянин, якого білоруси найняли для шпигунства за прикордонниками Луцького прикордонного загону, сам здався правоохоронцям і розповів про свій зв’язок з іноземною спецслужбою.
Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Обвинуваченим у шпигунстві проти рідної країни виявився волинянин, уродженець села Самари. Чоловік – раніше не судимий, однак лишився без роботи, розлучився із дружиною, а на його утриманні перебуває неповнолітня дитина, тож, коли запропонували «хлібну» роботу за кордоном – погодився.
Чоловікові потрібно було «зливати» білорусам конфіденційну інформацію про особовий склад підрозділів Луцького прикордонного загону та систему охорони державного кордону України на ділянці в межах Ратнівського району Волинської області.
Таку співпрацю із сусідами волинянин розпочав ще у лютому-березні 2019 року, перебуваючи в місті Брест Брестської області.
Обвинувачений навіть підписав відповідні документи і надав письмову згоду працівнику відділу Комітету Державної Безпеки Республіки Білорусь на конфіденційне співробітництво з ним. За кожне виконане завдання йому обіцяли грошову винагороду.
Зауважимо, що шпигунство – злочин, який класифікують, як державну зраду, що карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Так, у ході слідства виявилося, що 9 березня 2019 року обвинувачений отримав смс із першим завданням від працівника Комітету державної безпеки Республіки Білорусь.
Чоловіку потрібно було зібрати і передати іноземцю відомості про особовий склад підрозділів Луцького прикордонного загону. Документи він мав принести на особисту зустріч.
Однак волинянин все ж вирішив добровільно здатися і розповісти про угоду українським правоохоронцям, адже, як відомо, документи, які просив його принести білорус, становлять державну таємницю, отже розголошення будь-якої конфіденційної інформації особового складу може завдати шкоди обороноздатності України.
В підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого подав письмове клопотання про звільнення свого клієнта від кримінальної відповідальності на тій підставі, що він так і не виконав завдання і добровільно здався. Суд клопотання задовольнив і звільнив чоловіка від «криміналу».
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Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Обвинуваченим у шпигунстві проти рідної країни виявився волинянин, уродженець села Самари. Чоловік – раніше не судимий, однак лишився без роботи, розлучився із дружиною, а на його утриманні перебуває неповнолітня дитина, тож, коли запропонували «хлібну» роботу за кордоном – погодився.
Чоловікові потрібно було «зливати» білорусам конфіденційну інформацію про особовий склад підрозділів Луцького прикордонного загону та систему охорони державного кордону України на ділянці в межах Ратнівського району Волинської області.
Таку співпрацю із сусідами волинянин розпочав ще у лютому-березні 2019 року, перебуваючи в місті Брест Брестської області.
Обвинувачений навіть підписав відповідні документи і надав письмову згоду працівнику відділу Комітету Державної Безпеки Республіки Білорусь на конфіденційне співробітництво з ним. За кожне виконане завдання йому обіцяли грошову винагороду.
Зауважимо, що шпигунство – злочин, який класифікують, як державну зраду, що карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Так, у ході слідства виявилося, що 9 березня 2019 року обвинувачений отримав смс із першим завданням від працівника Комітету державної безпеки Республіки Білорусь.
Чоловіку потрібно було зібрати і передати іноземцю відомості про особовий склад підрозділів Луцького прикордонного загону. Документи він мав принести на особисту зустріч.
Однак волинянин все ж вирішив добровільно здатися і розповісти про угоду українським правоохоронцям, адже, як відомо, документи, які просив його принести білорус, становлять державну таємницю, отже розголошення будь-якої конфіденційної інформації особового складу може завдати шкоди обороноздатності України.
В підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого подав письмове клопотання про звільнення свого клієнта від кримінальної відповідальності на тій підставі, що він так і не виконав завдання і добровільно здався. Суд клопотання задовольнив і звільнив чоловіка від «криміналу».
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Коментарі 2
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