У селі на Волині сталася аварія, потерпілий – у лікарні
Сьогодні, 21:15
У одному із сіл Володимир-Волинського району сталася аварія, внаслідок якої постраждав чоловік.
Про це повідомили у поліції Володимира-Волинського.
Аварія сталася 13 жовтня, близько 11:00, у селі Верба Володимир-Волинського району.
"Поліцейський офіцер Оваднівської ОТГ капітан поліцї Андрій Коколюк, оперативно прибувши на місце події, допоміг потерпілому, 23-річному жителю Львівської області. Працюючи в парі з медиками, правоохоронець наклав турнікет для зупинки кровотечі. Після надання допомоги, службовим автомобілем здійснив супровід до лікарні", - повідомляють првоохоронці.
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Про це повідомили у поліції Володимира-Волинського.
Аварія сталася 13 жовтня, близько 11:00, у селі Верба Володимир-Волинського району.
"Поліцейський офіцер Оваднівської ОТГ капітан поліцї Андрій Коколюк, оперативно прибувши на місце події, допоміг потерпілому, 23-річному жителю Львівської області. Працюючи в парі з медиками, правоохоронець наклав турнікет для зупинки кровотечі. Після надання допомоги, службовим автомобілем здійснив супровід до лікарні", - повідомляють првоохоронці.
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