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У селі на Волині сталася аварія, потерпілий – у лікарні

У селі на Волині сталася аварія, потерпілий – у лікарні
У одному із сіл Володимир-Волинського району сталася аварія, внаслідок якої постраждав чоловік.

Про це повідомили у поліції Володимира-Волинського.

Аварія сталася 13 жовтня, близько 11:00, у селі Верба Володимир-Волинського району.

"Поліцейський офіцер Оваднівської ОТГ капітан поліцї Андрій Коколюк, оперативно прибувши на місце події, допоміг потерпілому, 23-річному жителю Львівської області. Працюючи в парі з медиками, правоохоронець наклав турнікет для зупинки кровотечі. Після надання допомоги, службовим автомобілем здійснив супровід до лікарні", - повідомляють првоохоронці.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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