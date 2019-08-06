У селі на Волині сталася аварія, потерпілий – у лікарні





Про це повідомили у поліції Володимира-Волинського.



Аварія сталася 13 жовтня, близько 11:00, у селі Верба Володимир-Волинського району.



"Поліцейський офіцер Оваднівської ОТГ капітан поліцї Андрій Коколюк, оперативно прибувши на місце події, допоміг потерпілому, 23-річному жителю Львівської області. Працюючи в парі з медиками, правоохоронець наклав турнікет для зупинки кровотечі. Після надання допомоги, службовим автомобілем здійснив супровід до лікарні", - повідомляють првоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одному із сіл Володимир-Волинського району сталася аварія, внаслідок якої постраждав чоловік.Про це повідомили у поліції Володимира-Волинського.Аварія сталася 13 жовтня, близько 11:00, у селі Верба Володимир-Волинського району."Поліцейський офіцер Оваднівської ОТГ капітан поліцї Андрій Коколюк, оперативно прибувши на місце події, допоміг потерпілому, 23-річному жителю Львівської області. Працюючи в парі з медиками, правоохоронець наклав турнікет для зупинки кровотечі. Після надання допомоги, службовим автомобілем здійснив супровід до лікарні", - повідомляють првоохоронці.

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