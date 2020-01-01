У Луцьку з перинатального центру виписали трійню, яку виходжували майже 3 місяці. ФОТО





Два братики й сестричка, які з’явилися на світ на 26-му тижні вагітності, нині здоровенькі, гарно набирають вагу й уже готові зростати вдома. Хоча цьому щасливому дню передувало майже три місяці боротьби за дитячі життя,



«Пацієнтка поступила до нас ургентно за направленням лікаря районної лікарні в терміні вагітності 26 тижнів з відходженням навколоплідних вод. Мені зателефонували, ми їхали з увімкненими сиренами, аби не спізнитися, – розповіла генеральна директорка Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська. – Почалася пологова діяльність, тому пролонгувати цю вагітність уже було неможливо. Треба було швидко діставати цих дітей, бо народження трійні через природні пологові шляхи, ще й в такому терміні, є недоцільним і точно не додасть дітям здоров’я».



За вісім хвилин Ірина Іванівна допомогла цим діткам з’явитися на світ. Вони були в дуже важкому стані. Відтак почався процес виходжування, який тривав майже три місяці.



Дітки довго перебували у важкому стані, їм проводили хірургічні маніпуляції, дихали за них, одним слово, надавали увесь комплекс допомоги.



«Але сьогодні ми бачимо, що це все було недарма, що ми все зробили правильно, бо діти йдуть додому в гарному фізичному стані, – зі слізьми радості на очах додала Ірина Горавська. – Звісно, вони потребують ще реабілітації протягом перших трьох років життя та спостереження. Але вже зараз ми можемо сказати, що при правильному підході діти будуть здоровими. Вони всі – на грудному вигодовуванні, і це велика перемога мами, яка протягом цього часу зберегла лактацію, яка набралася мужності і всі три місяці була біля тих діток. Заради цього варто жити, варто працювати. Бо це – правдиве щастя».



«Я дуже вдячна вам за неймовірну силу волі, віру в те, що все буде гаразд, та тісну співпрацю з нами, – звернулася до щасливих батьків завідувачка відділення інтенсивної терапії Тетяна Матева. – Щиро за вас радію».



"Нарешті ви йдете додому. Хай дітки ростуть здоровенькими. Ну а за кілька років приходьте до нас іще», – додала завідувачка відділення постнатального догляду та пролонгованої реабілітації новонароджених Тетяна Кощій.



Від перинатального центру Ірина Горавська подарувала батькам корисну літературу, яка точно стане їм у пригоді.



«Я дуже вдячна всьому колективу перинатального центру за увагу, за професіоналізм, за тепле ставлення, за те, що врятували наших діток і виходили їх, – не стримуючи сліз радості, сказала молода мама Тетяна Комар. – Це дуже згуртований колектив, висококваліфіковані працівники. Усім буду рекомендувати народжувати тільки в перинатальному центрі».



Батьки розповіли, що діток назвали Станіслав, Владислав і Вероніка. Тато Сергій, пригортаючи до грудей донечку (бо хлопчиків вручили бабусям), зізнався, що зараз його переповнюють емоції, адже нарешті на повну може відчути своє потрійне щастя.



"Коли на УЗД нам сказали, що в нас трійня, це був справжній шок, – пригадує Тетяна. – Я навіть спочатку не повірила й пішла на повторне УЗД. У нашій родині часто народжувалися двійні, тож до такого ми якось були готові, а от щоб аж трійня…».



При народженні один хлопчик мав вагу 740 г, другий – 830 г, а дівчинка – 820 г. Додому дітки їдуть, солідно поправившись: дівчинка – 2500 г, а хлопчики – один 2450 г, інший 2540 г.



Про те, що довелося пережити, молоді батьки навіть не хочуть згадувати. Кажуть: спасибі Богові й лікарям, що цю сторінку перегорнуто. Тепер усе буде по-іншому й неодмінно – тільки краще. Допомагати з доглядом за малюками, запевняють, є кому: живе молода сім’я з батьками, другі батьки – по сусідству, є у діток і прабабусі, і велика родина.



«Так-так, ми обіцяємо, що будемо всіляко доглядати таких наших вистражданих маляток», – запевнили бабусі, які приїхали до перинатального центру по своїх онучат.



Оксана ГОЛОВІЙ

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 13 жовтня, у Волинському обласному перинатальному центрі було справжнє свято, адже додому – в село Привітне Локачинського району – проводжали трійню, яка народилася ще 18 липня.Два братики й сестричка, які з’явилися на світ на 26-му тижні вагітності, нині здоровенькі, гарно набирають вагу й уже готові зростати вдома. Хоча цьому щасливому дню передувало майже три місяці боротьби за дитячі життя, повідомляє ІА "Волинські Новини".«Пацієнтка поступила до нас ургентно за направленням лікаря районної лікарні в терміні вагітності 26 тижнів з відходженням навколоплідних вод. Мені зателефонували, ми їхали з увімкненими сиренами, аби не спізнитися, – розповіла генеральна директорка Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства. – Почалася пологова діяльність, тому пролонгувати цю вагітність уже було неможливо. Треба було швидко діставати цих дітей, бо народження трійні через природні пологові шляхи, ще й в такому терміні, є недоцільним і точно не додасть дітям здоров’я».За вісім хвилин Ірина Іванівна допомогла цим діткам з’явитися на світ. Вони були в дуже важкому стані. Відтак почався процес виходжування, який тривав майже три місяці.Дітки довго перебували у важкому стані, їм проводили хірургічні маніпуляції, дихали за них, одним слово, надавали увесь комплекс допомоги.«Але сьогодні ми бачимо, що це все було недарма, що ми все зробили правильно, бо діти йдуть додому в гарному фізичному стані, – зі слізьми радості на очах додала Ірина Горавська. – Звісно, вони потребують ще реабілітації протягом перших трьох років життя та спостереження. Але вже зараз ми можемо сказати, що при правильному підході діти будуть здоровими. Вони всі – на грудному вигодовуванні, і це велика перемога мами, яка протягом цього часу зберегла лактацію, яка набралася мужності і всі три місяці була біля тих діток. Заради цього варто жити, варто працювати. Бо це – правдиве щастя».«Я дуже вдячна вам за неймовірну силу волі, віру в те, що все буде гаразд, та тісну співпрацю з нами, – звернулася до щасливих батьків завідувачка відділення інтенсивної терапії. – Щиро за вас радію»."Нарешті ви йдете додому. Хай дітки ростуть здоровенькими. Ну а за кілька років приходьте до нас іще», – додала завідувачка відділення постнатального догляду та пролонгованої реабілітації новонароджених Тетяна Кощій.Від перинатального центру Ірина Горавська подарувала батькам корисну літературу, яка точно стане їм у пригоді.«Я дуже вдячна всьому колективу перинатального центру за увагу, за професіоналізм, за тепле ставлення, за те, що врятували наших діток і виходили їх, – не стримуючи сліз радості, сказала молода мама. – Це дуже згуртований колектив, висококваліфіковані працівники. Усім буду рекомендувати народжувати тільки в перинатальному центрі».Батьки розповіли, що діток назвалиТато Сергій, пригортаючи до грудей донечку (бо хлопчиків вручили бабусям), зізнався, що зараз його переповнюють емоції, адже нарешті на повну може відчути своє потрійне щастя."Коли на УЗД нам сказали, що в нас трійня, це був справжній шок, – пригадує Тетяна. – Я навіть спочатку не повірила й пішла на повторне УЗД. У нашій родині часто народжувалися двійні, тож до такого ми якось були готові, а от щоб аж трійня…».При народженні один хлопчик мав вагу 740 г, другий – 830 г, а дівчинка – 820 г. Додому дітки їдуть, солідно поправившись: дівчинка – 2500 г, а хлопчики – один 2450 г, інший 2540 г.Про те, що довелося пережити, молоді батьки навіть не хочуть згадувати. Кажуть: спасибі Богові й лікарям, що цю сторінку перегорнуто. Тепер усе буде по-іншому й неодмінно – тільки краще. Допомагати з доглядом за малюками, запевняють, є кому: живе молода сім’я з батьками, другі батьки – по сусідству, є у діток і прабабусі, і велика родина.«Так-так, ми обіцяємо, що будемо всіляко доглядати таких наших вистражданих маляток», – запевнили бабусі, які приїхали до перинатального центру по своїх онучат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію