У луцькому пологовому можливе скорочення персоналу

Працівників Луцького клінічного пологового будинку можуть звільнити через брак належного фінансування, пов'язаного зі зменшенням кількості пологів. Додатковий фінресурс беруть за рахунок лікування хворих на коронавірус.Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час «бюджетної» комісії Луцькради.Начальник управління охорони здоров’ярозповів, що у пологовому будинку, де хочуть розгорнути «коронавірусну» лікарню, ще у квітні була тенденція для зменшення кількості пологів, зокрема через те, що запрацював перинатальний центр.«У квітні вже вони думали, як починати робити організаційні зміни в плані скорочення персоналу, бо вони не витягували, зважаючи на кількість працівників та кількість пологів», - сказав Лотвін.У квітні пологовий перейшов на оплату послуг із НСЗУ, зокрема щодо надання допомоги вагітним і породіллям з коронавірусом, що врятувало ситуацію, каже посадовець. Якщо цього додаткового фінансового ресурсу не буде, працівників таки доведеться звільняти.«На сьогодні в окремому корпусі пологового на першому поверсі вже надають допомогу вагітним, там лежали дві пацієнтки. На 2-4 поверхах лежали біля 20 пацієнтів, частину з яких вже виписують. Більше 4 тисяч «квадратів» - загальна площа. Тому є можливість, щоб залучити ці площі для відкриття тимчасового інфекційного стаціонару. Тому, на мою думку, варто використати наші можливості, а потім залучати спорткомплекси, стадіони тощо», - зауважив Лотвін.Водночас він повідомив, що управління охорони здоров’я не запропонувало жодного додаткового варіанту для розміщення хворих на коронавірус у Луцьку в разі погіршення ситуації.Нагадаємо, у Луцьку планують розгорнути інфекційний шпиталь на базі акушерського корпусу пологового. Натомість сьогодні, 15 жовтня,проти організації «коронавірусного» блоку у пологовому будинку. станом на 10:20 вони мітингують під міською радою та вимагають розмови із владою.