Будувати туалет у луцькому парку за майже 4 мільйони можуть почати вже цьогоріч

У центральному парку Луцька хочуть побудувати громадську вбиральню за 3,7 мільйона гривень.Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час «бюджетної» комісії Луцькради.Директор житлово-комунального господарства Луцької міськрадирозповів, що нещодавно оголосили тендер на будівництво нової вбиральні у парку. Планують, що цьогоріч можна буде залити фундамент під туалет у міському парку та облаштувати каналізацію.Натомість депутат Павло Данильчук переконаний, що будувати туалет «з нуля» недоцільно, коли вже є два варіанти, які можна відремонтувати – вбиральня біля колишнього кафе «Сніжинка» та туалет біля атракціонів.«До старого туалету в парку не підведено ні води, ні каналізації, там просто яма. Його поремонтувати буде дорожче, аніж робити щось нове. На мою думку, його треба повністю розвалити», - відповів Осіюк.За словами посадовця, вбиральня біля «Сніжинки» також потребує значних фінансових затрат та прокладання нових мереж. Він каже, що краще приміщення продати підприємцю, аби облаштувати там щось інше.