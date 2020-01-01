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Будувати туалет у луцькому парку за майже 4 мільйони можуть почати вже цьогоріч

Будувати туалет у луцькому парку за майже 4 мільйони можуть почати вже цьогоріч
У центральному парку Луцька хочуть побудувати громадську вбиральню за 3,7 мільйона гривень.

Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час «бюджетної» комісії Луцькради.

Директор житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк розповів, що нещодавно оголосили тендер на будівництво нової вбиральні у парку. Планують, що цьогоріч можна буде залити фундамент під туалет у міському парку та облаштувати каналізацію.

Натомість депутат Павло Данильчук переконаний, що будувати туалет «з нуля» недоцільно, коли вже є два варіанти, які можна відремонтувати – вбиральня біля колишнього кафе «Сніжинка» та туалет біля атракціонів.

«До старого туалету в парку не підведено ні води, ні каналізації, там просто яма. Його поремонтувати буде дорожче, аніж робити щось нове. На мою думку, його треба повністю розвалити», - відповів Осіюк.

За словами посадовця, вбиральня біля «Сніжинки» також потребує значних фінансових затрат та прокладання нових мереж. Він каже, що краще приміщення продати підприємцю, аби облаштувати там щось інше.

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Теги: туалет, Луцьк, парк
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