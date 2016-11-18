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Ще двоє лікарів померли на Волині від ускладнень коронавірусу

Ще двоє лікарів померли на Волині від ускладнень коронавірусу
Протягом останньої доби на Волині зафіксували дві смерті від ускладнень коронавірусу, обоє померлих – медичні працівники.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін повідомив, що 13 жовтня помер лікар-сурдолог Луцької міської дитячої поліклініки. Летальний випадок увійшов до статистики за 14 жовтня.

Відомо також, що хворобу не зміг здолати 63-річний сімейний лікар Ківерцівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.

На жаль, загалом за весь час пандемії на Волині захворювання на коронавірус завершилося летально для семи медиків.

Зауважимо, станом на 15 жовтня в області зареєстрували 10 320 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 601 у дітей та 1091 у медичних працівників. Одужало в області 6124 людини, з них 385 дітей та 748 медичних працівників. 213 випадків хвороби завершилися летально.

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Теги: смерть, лікарі, Волинь
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