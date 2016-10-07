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У Луцьку завтра, 16 жовтня, можуть розпочати опалювальний сезон

У Луцьку завтра, 16 жовтня, можуть розпочати опалювальний сезон
Тепло у домівках лучан може з'явитися вже завтра, 16 жовтня.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.

Як зазначено в документі, опалювальний сезон у місті хочуть розпочати в зв’язку з наближенням похолодання згідно з прогнозом погоди українського гідрометцентру, а також з метою забезпечення комфортних умов проживання мешканців Луцька та запобіганню скарг, враховуючи епідеміологічну обстановку в місті.

Розглядатимуть проєкт рішення 16 жовтня. Планують, що запускатимуть теплопостачання у будинках також із п'ятниці, 16 жовтня.

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Теги: тепло, опалювальний сезон, Луцьк
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