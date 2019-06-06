Лучан просять допомогти із облагородженням локації, де невдовзі з’явиться друга «Венеція»





Про це він



Ідея полягає у тому, аби зробити там не просто алеї з бруківки, а облаштувати хорошу зону відпочинку, де усі почуватимуться комфортно.



«Я знаю, що зараз місто зайняти, вистачає і без того проблем, тому я звертаюся просто до людей. Я хочу, аби знайшлося хоч двоє – троє тих, які змогли б допомогти по ситуації. Ситуація така: є площа біля озера, яка є не облагородженою. Я хотів би тут поставити лавки, світло і провести алеї», – говорить Леонід.



Каже, що сьогодні, 15 жовтня, розмовляв із виробником бруківки, то він сказав, що на цю територію потрібно більше 250 квадратів такої бруківки, аби люди на візках і мало мобільні групи могли спокійно розміщатися на території.



«Прошу вас, будь ласка, хто має будь-які можливості допомогти парку 900-річчя до того, як буде втілено проект реконструкції, прошу дати знати», – зазначає, що це не робиться для комерційної цілі, адже, як і на попередній локації «Луцької Венеції» тут діятимуть ті ж самі правила, тобто площу можна буде використовувати для будь-яких заходів на безоплатній основі.



На цьому ж місці хочуть також запустити проект організації найбільшого кінотеатру під відкритим небом у Луцьку.



Розповів, що друга «Луцька Венеція» буде масштабнішою, аніж та, що функціонує у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки зараз, матиме більше 50-ти посадкових місць.



«Площа кафе також буде надаватися для проведення різних заходів», – каже Леонід Баглай.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власник закладу «Луцька Венеція» Леонід Баглай закликає допомогти із облагородженням однієї з галявин парку 900-річчя, де згодом і планує відкрити друге кафе.Про це він розповів на своїй Facebook сторінці.Ідея полягає у тому, аби зробити там не просто алеї з бруківки, а облаштувати хорошу зону відпочинку, де усі почуватимуться комфортно.«Я знаю, що зараз місто зайняти, вистачає і без того проблем, тому я звертаюся просто до людей. Я хочу, аби знайшлося хоч двоє – троє тих, які змогли б допомогти по ситуації. Ситуація така: є площа біля озера, яка є не облагородженою. Я хотів би тут поставити лавки, світло і провести алеї», – говорить Леонід.Каже, що сьогодні, 15 жовтня, розмовляв із виробником бруківки, то він сказав, що на цю територію потрібно більше 250 квадратів такої бруківки, аби люди на візках і мало мобільні групи могли спокійно розміщатися на території.«Прошу вас, будь ласка, хто має будь-які можливості допомогти парку 900-річчя до того, як буде втілено проект реконструкції, прошу дати знати», – зазначає, що це не робиться для комерційної цілі, адже, як і на попередній локації «Луцької Венеції» тут діятимуть ті ж самі правила, тобто площу можна буде використовувати для будь-яких заходів на безоплатній основі.На цьому ж місці хочуть також запустити проект організації найбільшого кінотеатру під відкритим небом у Луцьку.Розповів, що друга «Луцька Венеція» буде масштабнішою, аніж та, що функціонує у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки зараз, матиме більше 50-ти посадкових місць.«Площа кафе також буде надаватися для проведення різних заходів», – каже Леонід Баглай.

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