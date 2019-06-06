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Лучан просять допомогти із облагородженням локації, де невдовзі з’явиться друга «Венеція»

Лучан просять допомогти із облагородженням локації, де невдовзі з’явиться друга «Венеція»
Власник закладу «Луцька Венеція» Леонід Баглай закликає допомогти із облагородженням однієї з галявин парку 900-річчя, де згодом і планує відкрити друге кафе.

Про це він розповів на своїй Facebook сторінці.

Ідея полягає у тому, аби зробити там не просто алеї з бруківки, а облаштувати хорошу зону відпочинку, де усі почуватимуться комфортно.

«Я знаю, що зараз місто зайняти, вистачає і без того проблем, тому я звертаюся просто до людей. Я хочу, аби знайшлося хоч двоє – троє тих, які змогли б допомогти по ситуації. Ситуація така: є площа біля озера, яка є не облагородженою. Я хотів би тут поставити лавки, світло і провести алеї», – говорить Леонід.

Каже, що сьогодні, 15 жовтня, розмовляв із виробником бруківки, то він сказав, що на цю територію потрібно більше 250 квадратів такої бруківки, аби люди на візках і мало мобільні групи могли спокійно розміщатися на території.

«Прошу вас, будь ласка, хто має будь-які можливості допомогти парку 900-річчя до того, як буде втілено проект реконструкції, прошу дати знати», – зазначає, що це не робиться для комерційної цілі, адже, як і на попередній локації «Луцької Венеції» тут діятимуть ті ж самі правила, тобто площу можна буде використовувати для будь-яких заходів на безоплатній основі.

На цьому ж місці хочуть також запустити проект організації найбільшого кінотеатру під відкритим небом у Луцьку.

Розповів, що друга «Луцька Венеція» буде масштабнішою, аніж та, що функціонує у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки зараз, матиме більше 50-ти посадкових місць.

«Площа кафе також буде надаватися для проведення різних заходів», – каже Леонід Баглай.

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Теги: Луцьк, Луцька Венеція, парк, парк 900-річчя, прибирання
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Коментарі 1
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Венеція це місто на воді. Чому полішуки називають зелені зони Венецією?
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