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Про найбільший виш Волині зняли фільм. ВІДЕО

Про найбільший виш Волині зняли фільм. ВІДЕО
Про Волинський національний університет імені Лесі Українки зняли фільм.

Одну з частин оприлюднили під час святкового концерту з нагоди 80-ї річниці заснування закладу.

Режисер фільму Олександр Стеренчук у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив, що загалом автори роботи планують підготувати ще другу частину фільму, присвяченому найбільшому вишу Волині. Друга частина буде більш об'ємною і носитиме документальний характер.

Перша ж частина роботи - художня і, як називаєє її сам режисер, є ігровим кіно. Її й презентували під час концерту.



Крім Олександра Стеренчука, над фільмом працювали: оператор-постановник Антон Аношин, пілот аерозйомки Koстянтин Крижалов, Андрій Зарицький - закадровий голос, звукозапис - Роман Сорока. Асистентами-консультантами були Ярослав Степанюк і Ольга Титюк. Ролі виконували Володимир Волошин, Анна Коваль, Василь Закрева, Анатолій Цьось, Влас Крижалов та інші.

Дмитро Березюк відповідав за декор в окремому епізоді.

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Теги: Волинь, ВНУ, фільм, 80-річчя
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