Про найбільший виш Волині зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Про Волинський національний університет імені Лесі Українки зняли фільм.
Одну з частин оприлюднили під час святкового концерту з нагоди 80-ї річниці заснування закладу.
Режисер фільму Олександр Стеренчук у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив, що загалом автори роботи планують підготувати ще другу частину фільму, присвяченому найбільшому вишу Волині. Друга частина буде більш об'ємною і носитиме документальний характер.
Перша ж частина роботи - художня і, як називаєє її сам режисер, є ігровим кіно. Її й презентували під час концерту.
Крім Олександра Стеренчука, над фільмом працювали: оператор-постановник Антон Аношин, пілот аерозйомки Koстянтин Крижалов, Андрій Зарицький - закадровий голос, звукозапис - Роман Сорока. Асистентами-консультантами були Ярослав Степанюк і Ольга Титюк. Ролі виконували Володимир Волошин, Анна Коваль, Василь Закрева, Анатолій Цьось, Влас Крижалов та інші.
Дмитро Березюк відповідав за декор в окремому епізоді.
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Одну з частин оприлюднили під час святкового концерту з нагоди 80-ї річниці заснування закладу.
Режисер фільму Олександр Стеренчук у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив, що загалом автори роботи планують підготувати ще другу частину фільму, присвяченому найбільшому вишу Волині. Друга частина буде більш об'ємною і носитиме документальний характер.
Перша ж частина роботи - художня і, як називаєє її сам режисер, є ігровим кіно. Її й презентували під час концерту.
Крім Олександра Стеренчука, над фільмом працювали: оператор-постановник Антон Аношин, пілот аерозйомки Koстянтин Крижалов, Андрій Зарицький - закадровий голос, звукозапис - Роман Сорока. Асистентами-консультантами були Ярослав Степанюк і Ольга Титюк. Ролі виконували Володимир Волошин, Анна Коваль, Василь Закрева, Анатолій Цьось, Влас Крижалов та інші.
Дмитро Березюк відповідав за декор в окремому епізоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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