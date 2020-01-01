Про найбільший виш Волині зняли фільм. ВІДЕО

Про Волинський національний університет імені Лесі Українки зняли фільм.Одну з частин оприлюднили під час святкового концерту з нагоди 80-ї річниці заснування закладу.Режисер фільму Олександр Стеренчук у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив, що загалом автори роботи планують підготувати ще другу частину фільму, присвяченому найбільшому вишу Волині. Друга частина буде більш об'ємною і носитиме документальний характер.Перша ж частина роботи - художня і, як називаєє її сам режисер, є ігровим кіно. Її й презентували під час концерту.Крім Олександра Стеренчука, над фільмом працювали: оператор-постановник, пілот аерозйомки- закадровий голос, звукозапис -. Асистентами-консультантами були. Ролі виконувалита інші.відповідав за декор в окремому епізоді.