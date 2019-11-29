У Луцьку від сьогодні стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 10:16
У Луцьку сьогодні, 16 жовтня, розпочинається опалювальний сезон.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому Луцькради.
Директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський розповів, що підприємство отримало низку звернень від населення та юридичних осіб щодо похолодання та необхідності включення опалення. Окрім того, у місті встановили 80 ІТП, тож їх необхідно в стислі терміни налаштувати і запустити.
«Необхідні роботи триватимуть сьогодні, завтра, а також у суботу. У першу чергу тепло запустять у лікарні, дитсадки, у другу чергу – житлові будинки», - відзначив він.
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Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому Луцькради.
Директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський розповів, що підприємство отримало низку звернень від населення та юридичних осіб щодо похолодання та необхідності включення опалення. Окрім того, у місті встановили 80 ІТП, тож їх необхідно в стислі терміни налаштувати і запустити.
«Необхідні роботи триватимуть сьогодні, завтра, а також у суботу. У першу чергу тепло запустять у лікарні, дитсадки, у другу чергу – житлові будинки», - відзначив він.
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