У Луцьку від сьогодні стартує опалювальний сезон

У Луцьку сьогодні, 16 жовтня, розпочинається опалювальний сезон.Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому Луцькради.Директор ДКП «Луцьктепло»розповів, що підприємство отримало низку звернень від населення та юридичних осіб щодо похолодання та необхідності включення опалення. Окрім того, у місті встановили 80 ІТП, тож їх необхідно в стислі терміни налаштувати і запустити.«Необхідні роботи триватимуть сьогодні, завтра, а також у суботу. У першу чергу тепло запустять у лікарні, дитсадки, у другу чергу – житлові будинки», - відзначив він.