Луцький тролейбус №2 їздитиме по-новому
Сьогодні, 11:50
У Луцьку змінили маршрут тролейбуса №2 («Новий ринок – Карбишева – Новий ринок»).
Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, пасажири отримають тролейбусне сполучення від Нового ринку з центральною частиною міста та 40-м кварталом. До змін можливо було лише доїхати в одному напрямку – до ринку, після змін — до ринку і в зворотньому напрямку.
Додадуть і зупинку «Новий ринок 2», що дозволить розвантажити під час обідніх перерв місце відстою поблизу «СКФ «Україна».
Зауважимо, що на сьогодні відстій здійснюють 14 тролейбусних маршрутів № 1 та № 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, пасажири отримають тролейбусне сполучення від Нового ринку з центральною частиною міста та 40-м кварталом. До змін можливо було лише доїхати в одному напрямку – до ринку, після змін — до ринку і в зворотньому напрямку.
Додадуть і зупинку «Новий ринок 2», що дозволить розвантажити під час обідніх перерв місце відстою поблизу «СКФ «Україна».
Зауважимо, що на сьогодні відстій здійснюють 14 тролейбусних маршрутів № 1 та № 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині викрили серійного злодія
Сьогодні, 12:07
Луцький тролейбус №2 їздитиме по-новому
Сьогодні, 11:50
В Австрії затримали українця, якого розшукував Інтерпол через присвоєні банківські мільйони
Сьогодні, 11:47
З наступного тижня у Луцьку курсуватимуть нові тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 11:25