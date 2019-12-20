Луцький тролейбус №2 їздитиме по-новому

У Луцьку змінили маршрут тролейбуса №2 («Новий ринок – Карбишева – Новий ринок»).Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Так, пасажири отримають тролейбусне сполучення від Нового ринку з центральною частиною міста та 40-м кварталом. До змін можливо було лише доїхати в одному напрямку – до ринку, після змін — до ринку і в зворотньому напрямку.Додадуть і зупинку «Новий ринок 2», що дозволить розвантажити під час обідніх перерв місце відстою поблизу «СКФ «Україна».Зауважимо, що на сьогодні відстій здійснюють 14 тролейбусних маршрутів № 1 та № 2.