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На дорозі Рівне-Луцьк перекинувся хлібовоз. ФОТО

На дорозі Рівне-Луцьк перекинувся хлібовоз. ФОТО
На автодорозі Рівне-Луцьк поблизу селища Клевань сталась аварія за участі легкового автомобіля Audi та мікроавтобуса ГАЗель (хлібовоз).

Автопригода сталась 16 жовтня приблизно о 09:20, - інформує видання Рівне вечірнє.

Наразі рятувальники надають допомогу працівникам поліції по ліквідації наслідків ДТП. Загиблих та потерпілих немає. Рух частково ускладнений. Його регулюють працівники патрульної поліції.

На дорозі Рівне-Луцьк перекинувся хлібовоз. ФОТО
На дорозі Рівне-Луцьк перекинувся хлібовоз. ФОТО
На дорозі Рівне-Луцьк перекинувся хлібовоз. ФОТО

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Теги: аварія, хлібовоз
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