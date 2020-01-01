На дорозі Рівне-Луцьк перекинувся хлібовоз. ФОТО





Автопригода сталась 16 жовтня приблизно о 09:20, - інформує видання

Наразі рятувальники надають допомогу працівникам поліції по ліквідації наслідків ДТП. Загиблих та потерпілих немає. Рух частково ускладнений. Його регулюють працівники патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Рівне-Луцьк поблизу селища Клевань сталась аварія за участі легкового автомобіля Audi та мікроавтобуса ГАЗель (хлібовоз).Автопригода сталась 16 жовтня приблизно о 09:20, - інформує видання Рівне вечірнє.

Наразі рятувальники надають допомогу працівникам поліції по ліквідації наслідків ДТП. Загиблих та потерпілих немає. Рух частково ускладнений. Його регулюють працівники патрульної поліції.

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