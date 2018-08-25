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Під час збору врожаю трагічно загинув волинянин

Під час збору врожаю трагічно загинув волинянин
На Волині під час збору врожаю трагічно загинув чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася вчора, 15 жовтня, в пообідню пору у селі Залісці Рожищенського району.

Як стало відомо, 53-річний чоловік під час виконання сільськогосподарських робіт із збору цукрового буряка не втримався на причепі комбайну та впав з нього.

Внаслідок падіння він потрапив під рухомий механізм комбайну.

Чоловік отримав несумісні із життям тілесні ушкодження і помер ще до приїзду бригади медиків.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: трагічна смерть, збір врожаю, Волинь
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