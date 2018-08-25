Під час збору врожаю трагічно загинув волинянин
Сьогодні, 13:15
На Волині під час збору врожаю трагічно загинув чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася вчора, 15 жовтня, в пообідню пору у селі Залісці Рожищенського району.
Як стало відомо, 53-річний чоловік під час виконання сільськогосподарських робіт із збору цукрового буряка не втримався на причепі комбайну та впав з нього.
Внаслідок падіння він потрапив під рухомий механізм комбайну.
Чоловік отримав несумісні із життям тілесні ушкодження і помер ще до приїзду бригади медиків.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася вчора, 15 жовтня, в пообідню пору у селі Залісці Рожищенського району.
Як стало відомо, 53-річний чоловік під час виконання сільськогосподарських робіт із збору цукрового буряка не втримався на причепі комбайну та впав з нього.
Внаслідок падіння він потрапив під рухомий механізм комбайну.
Чоловік отримав несумісні із життям тілесні ушкодження і помер ще до приїзду бригади медиків.
Головне фото - ілюстративне.
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