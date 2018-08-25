Під час збору врожаю трагічно загинув волинянин





Про це



Трагедія трапилася вчора, 15 жовтня, в пообідню пору у селі Залісці Рожищенського району.



Як стало відомо, 53-річний чоловік під час виконання сільськогосподарських робіт із збору цукрового буряка не втримався на причепі комбайну та впав з нього.



Внаслідок падіння він потрапив під рухомий механізм комбайну.



Чоловік отримав несумісні із життям тілесні ушкодження і помер ще до приїзду бригади медиків.



Головне фото - ілюстративне.

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