Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО

Вперше в історії Волині із аукціону продавали бурштин. Заплановану тонну реалізувати не вдалося, учасники аукціону були не надто активними, та все ж купили 627 кілограмів 4 грами.Публічні торги відбулися у п’ятницю, 16 жовтня, в сесійній залі Волинської обласної ради.Організувало торги комунальне підприємство «Волиньприродресурс». Зазначимо, що для участі в аукціоні попередньо необхідно було обов'язково пройти реєстрацію, а також зазначити кількість та фракцію, яка зацікавила для організації лоту. Компанії або осіб, які не пройшли процедуру реєстрації на сайті, до участі в аукціоні не допустили.Так, до «бурштинового» аукціону долучилося троє учасників, які прийшли у сесійну залу, а також, троє, які брали участь онлайн.Продати мали на меті тонну «сонячного каміння», яке з початку осені почало легально видобувати на Маневиччині підприємство «Волиньприродресурс». Запевняють, що видобуток бурштину проводять лише екскаваторним методом, попередньо знімають родючий шар землі. Горезвісні помпи не застосовуються зовсім.На аукціоні представили бурштин 9-ти масових фракцій сировини: лоти по 0-2г (вартість 20 доларів США за 1 кілограм), 2-5г (130 доларів США за 1 кілограм), 5-10г (250 доларів США за 1 кілограм), 10-20г (625 доларів США за 1 кілограм), 20-50г (1290 доларів США за 1 кілограм), 50-100г (1690 доларів США за 1 кілограм), 100-200г (2100 доларів США за 1 кілограм), 200-300г (2670 доларів США за 1 кілограм), 300-500г (2870 доларів США за 1 кілограм) 500-1000г (ціну на бурштин цієї фракції не визначили, тож його поки не продавали).В.о. директора КП «Волиньприродресурс»зауважив, що перед початком аукціону провели експертну оцінку представленого бурштину, тому сировина – якісна і відповідає вказаним нормам.Перед початком аукціону ліцитатор (ведуча аукціону) пояснила правила і умови, зачитала положення. Під час розіграшу кожного із лотів нагадувала про особливості дорогоцінного каменю і закликала учасників бути активними.На фракцію 0–2г другої групи якості попередньо отримали 6 заявок на загальну вагу 106 кілограмів. Наявними на складському приміщенні «Волиньприродресурсу» є лише 18 кілограмів 800 грамів, тому Анатолій Капустюк запропонував виставити усю фракцію одним лотом. Стартова ціна каменю – 20 доларів без врахування ПДВ. Крок аукціону – 2 долари.У результаті , цей лот продали за 50 доларів учаснику на другому екрані, який долучився до аукціону онлайн. У нього було двоє конкурентів, які «грали» у сесійній залі, однак ніхто вже не був готовий запропонувати більше.На купівлю бурштину фракції 2-5 грам зареєструвалося троє учасників, двоє хотіли придбати по 10 кілограмів, один аж 100.Анатолій Капустюк зазначив, що наразі на складі наявні 50 кілограмів 304 грами, тож запропонував виставити лот відразу в повному обсязі.Стартова ціна складає 130 доларів без врахування ПДВ, крок аукціону – 5 доларів.Ліцитатор зауважила, що учасник, який хотів придбати 100 кілограмів, до трансляції не долучився, тож директор «Волиньприродресурсу» запропонував «розбити» лот по 10 кілограмів.У результаті перші 10 кілограмів продали за 135 доларів за один кілограм.Опісля аукціону покупецьрозповів, що придбав каміння для роботи із ним, для створення прикрас та іншого. «Купуємо бурштин офіційно, переробляємо і продаємо на внутрішньому ринку. До цього купували каміння через Міністерство фінансів. Тут ціна трохи завищена, проте походження його – стовідсоткове і це підтверджено. Тут немає такої політики цін, адже якщо це каміння по 2-5 грамів, яке я купив, гарне каміння, то воно варте таких грошей, а якщо ні і з нього не вийде виріб, то… Тут ми купуємо кота в мішку, адже тут представлено пів кілограма, а я купив 10», – розповів Михайло Кальмер.Опісля купівлі першого лоту запропонували номінувати декілька позицій по 10 кілограмів фракції 2-3 за базовою ціною 130 доларів без підняття ціни.Цю ідею підтримали відразу двоє учасників аукціону.«Це наш колега з Литви, пан. Вирішив зацікавитися нашим аукціоном», – зауважив Анатолій Капустюк, коли побачив підняту руку на екрані.Для учасника за номером один, який перебував у сесійній залі, організатор конкурсу вирішив номінувати 5 кілограмів за базовою ціною, адже чоловік почав сумніватися у якості каміння і взяв, так би мовити, на пробу.Залишок становить 21 кілограм 304 грами.Придбати лот третьої фракції 5-10г виявили бажання троє учасників: по 20, 10 та 50 кілограмів. Початкова ціна становить 250 доларів за кілограм масової фракції бурштину у вигляді сировини другої групи якості, крок аукціону – 10 доларів.На складі наявними є 105 кілограмів 29 грамів, тож організатор запропонував виставити на аукціон відразу 50 кілограмів, у разі, якщо покупець не знайдеться, тоді розбивати по 10. Однак учасник під номером 2, який перебував у сесійній залі, довго не думав і відразу придбав лот за стартовою ціною.Наступними виставили 20 кілограмів, однак протягом трьох хвилин аукціону охочих придбати «сонячне каміння» не знайшлося.Організатор вирішив продавати дрібнішими частками, тож далі шукали покупця на 10 кілограмів бурштину фракції 5-10г, однак ніхто не зголосився. Лот вирішили зняти.Наступний лот 10-20г за ціною 625 доларів за кілограм попередньо хотіли придбати 2 людей, згідно із попередніми заявками, по 100 та 20 кілограмів. На складському приміщенні є трохи більше 169 кілограмів дорогоцінного каменю.Організатор вирішив відразу ставити на аукціон 100 кілограмів, його ж і продали онлайн за номінованою початковою вартістю.Покупцем став іноземець.Наступними намагалися продати 20 кілограмів бурштину другої групи якості, однак охочих не знайшлося, тож вирішили удрібнити позицію і пропонувати по 10 кілограмів за базовою ціною. Загальна вартість лоту 6 250 доларів, але покупця так і не знайшлося.На купівлю третього лоту – бурштину у вигляді сировини масової фракції 20-50г за стартовою ціною 1290 доларів США за кілограм без урахування ПДВ надіслали заявки троє учасників: по 300, 200 та 110 кілограмів.Організатор вирішив виставити відразу 300 кілограмів за початковою ціною, крок аукціону становить 10 доларів. Коли за 3 хвилини покупця не знайшлося, то ліцитатор скоротила аукціонну масу до 200 кілограмів. Учасник, який підключився у дистанційному режимі, підняв руку і запропонував купити каміння за стартовою ціною 1290 доларів за кілограм. Зауважимо, що маса бурштину визначалася у вологому стані.Наступна заявка у цій фракції – 10 кілограмів, тож вирішили перейти відразу до неї, за три хвилини «мовчанки» розробили лот, пропонуючи придбати бурштин по 5 кілограмів за базовою ціною.Учасник під номером 2, що попередньо придбав 50 кілограмів каміння фракції 5-10г, вирішив поповники бурштинову колекцію і придбати ще 5 кілограмів каміння у вигляді сировини фракції 20-50г.На складі наявними є 212 кілограмів 400 грамів каміння фракції 50-100 грамів, стартова ціна якого складає 1690 доларів за кілограм.Анатолій Капустюк повідомив, що попередньо отримали три заявки на купівлю 100, 200 та 10 кілограмів. Почали із продажу 200, покупця не знайшлося, розбили на 100. Учасник, який брав долучився дистанційно придбав таку кількість каміння за базовою ціною.Наступний лот фракції 50-100г пропонували по 10 кілограмів. Учасник під номером два придбав його за 1690 доларів США за 1 кілограм.На купівлю цього лоту «Волиньприродресурс» отримав три заявки на купівлю 100, 100 та 20 кілограмів. На складі КП є 128 кілограмів 604 грами, тож вирішили почати торги зі ста кілограмів.Базова вартість становить 2100 доларів США за 1 кілограм без врахування ПДВ.Придбати лот вирішив учасник, що «грав» на аукціоні дистанційно.«Оскільки на залишку є 28 кілограмів 604 грами, то наступну заявку на купівлю 100 кілограмів не виставляємо, переходимо відразу до 20 кілограмів», – сказав Анатолій Капустюк, але, коли за 3 хвилини бурштин не придбали, то вирішили спробувати реалізувати 10 кілограмів каміння, однак і їх не купили.На лот фракції 200-300г сировини була лише одна заявка на придбання вибіркового каменю масою 3 кілограми 790 грамів за базовою ціною 2679 доларів США за кілограм. Охочим купити «сонячне каміння» виявився учасник, який попередньо в режимі онлайн придбав вже 18 кілограмів 800 грамів каміння фракції 0-2г.Після реалізації заявки Анатолій Капустюк повідомив, що на залишку на складському обліку наразі є 37 кілограмів 706 грамів бурштину фракції 200-300.Наступний лот – каміння фракції 300-500г, базова вартість якого складає 2870 доларів США за один кілограм. На складі «Волиньприродресурсу» наразі є трохи більше двадцяти одного кілограма. Попередньо організатори отримали дві заявки на купівлю 20 і майже 4,5 кілограмів каміння.Анатолій Капустюк почав із торгів двадцяти кілограмів лоту за базовою ціною, однак за три хвилини вже скоротив вагу до 4 кілограмів 405 грамів для вибіркового каменю. Його вирішив забрати той самий учасник, який попередньо виграв лоти фракцій 200-300г та 0-2г.«Стартової ціни на цю фракцію поки немає, тож ми будемо окремо проводити аукціон продажу ексклюзивних шматків каміння», – зауважив Анатолій Капустюк, що наразі таких на складі є 9 кілограмів 564 грами.Опісля торгів в.о. директора «Волиньприродресурсу» Анатолій Капустюк розповів, що, задоволений результатами першого аукціону і пообіцяв, що такі ж влаштовуватимуть регулярно – щомісяця. А щодо фракції 500-1000, то цим камінням зацікавилося Міністерство фінансів, яке згодом пообіцяло запропонувати ціну, аби лишити каміння у музеї дорогоцінного каміння і металів. Попередньо потрібно провести експертну оцінку із виїздом до мінфіну.«Багато хто сумнівався і не вірив, – говорить Анатолій Капустюк. – Я вважаю, що для перших торгів – дуже хороший результат, враховуючи, що про торги і сам захід ми почали говорити лише цього тижня».Зауважимо, що на залишку у підприємства після торгів залишилося 445 кілограмів 941 грам.Нагадаємо, днями у коридорах представницької влади. Ексклюзивні шматки бурштину, які підприємство видобуло на Маневиччині, можна було розглядати під скляними вітринами.